October 28, 2020 05:30 ET

October 28, 2020 05:30 ET

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 28. LOKAKUUTA 2020 KLO 11.30

Cargotec Oyj:n hallitus päätti konsernin avainhenkilöiden uudesta kannustinohjelmasta

Cargotec Oyj ja Konecranes Oyj ovat 1.10.2020 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi sulautumisella (“yritysjärjestely”). Tiedot yritysjärjestelystä ovat luettavissa samana päivänä annetussa pörssitiedotteessa.



Cargotec Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen kannustinohjelman perustamisesta konsernin avainhenkilöille. Uusi sitouttava osakepalkkio-ohjelma 2020 (”ohjelma”) on tarkoitettu siirtymäajalle ennen yritysjärjestelyn täytäntöönpanoa ja yhdistetyn yhtiön muodostamista sulautumisessa (”siirtymäaika”). Ohjelman tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet, varmistaa liiketoiminnan jatkuminen siirtymäajalla ja sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön.

Ohjelman palkkio on ehdollinen yritysjärjestelyn täytäntöönpanolle. Lisäksi palkkio edellyttää voimassa olevaa työ- tai toimisuhdetta ja sen jatkumista odotusajalla. Palkkio maksetaan osittain osakkeina ja osittain rahana odotusajan päättymisen jälkeen. Odotusaika päättyy yritysjärjestelyn täytäntöönpanopäivänä. Ohjelmasta palkkiona saatuja osakkeita ei saa myydä, siirtää, pantata tai muuten luovuttaa 12 kuukauden mittaisella rajoitusjaksolla. Rajoitusjakso alkaa yritysjärjestelyn täytäntöönpanoa seuraavana päivänä.

Ohjelma on tarkoitettu noin 70 Cargotec-konsernin avainhenkilölle, mukaan lukien valikoidut johtoryhmän jäsenet. Ohjelmasta jaetaan palkkiona yhteensä enintään noin 100 000 Cargotec Oyj:n B-sarjan osaketta. Lisäksi palkkioon sisältyy rahana maksettava osuus palkkiosta aiheutuvien verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi.

Cargotec Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 777 4084

Vesa-Pekka Lankinen, johtaja, Performance and Rewards, puh. 020 777 4113

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,7 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 12 000 henkilöä. www.cargotec.fi