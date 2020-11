NoHo Partners Oyj



PÖRSSITIEDOTE 5.11.2020 klo 17.00

Muutos NoHo Partners Oyj:n johtoryhmässä



NoHo Partners Oyj:n liiketoimintajohtaja ja johtoryhmän jäsen Eemeli Nurminen jättää tehtävänsä. Nurminen jää pois NoHo Partnersin palveluksesta 1.1.2021 alkaen. Samassa yhteydessä yhtiö uudelleenjärjestelee johtoryhmänsä vastuualueita ja yhdistää viihderavintoloiden liiketoiminnan liiketoimintajohtaja Paul Melin alaisuuteen yhdeksi kokonaisuudeksi.



- Haluan kiittää Eemeliä hänen merkittävästä panoksestaan yhtiömme, sen ihmisten ja kulttuurin kehittämisen eteen. Toivotan Eemelille menestystä niin henkilökohtaiseen kuin työelämään tulevaisuudessa, sanoo NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström.



Konsernin johtoryhmään kuuluvat 1.1.2021 alkaen seuraavat henkilöt:



Aku Vikström, toimitusjohtaja

Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen

Jarno Vilponen, talousjohtaja

Juha Helminen, kansainvälisten liiketoimintojen johtaja

Perttu Pesonen, kehitysjohtaja

Anne Kokkonen, henkilöstöjohtaja

Paul Meli, liiketoimintajohtaja, Viihdeliiketoiminta

Tero Kaikkonen, liiketoimintajohtaja, Fast casual -liiketoiminta

Benjamin Gripenberg, liiketoimintajohtaja, Ruokaravintolat-liiketoiminta, PK-seutu

Tanja Virtanen, liiketoimintajohtaja, Ruokaravintolat-liiketoiminta, muu Suomi



