Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–31.10.2020: Vahva liikevaihdon kasvu

Goforen liikevaihto oli 8,7 miljoonaa euroa lokakuussa 2020 (2019: 6,6 miljoonaa euroa). Kauden lopussa Gofore-konsernin palveluksessa oli yhteensä 718 henkilöä (580 henkilöä).

Toimitusjohtaja Mikael Nylund kommentoi:



"Lokakuussa liiketoimintamme kehittyi syyskuun mukaisesti. Liikevaihto oli hienosti yli 30 % kasvussa vuoden takaiseen, vaikka lokakuun työpäiviä oli tänä vuonna yksi vähemmän. Laskutusasteemme parani edelleen, ja kasvua saavutettiin myös yhteistyössä kumppaniemme kanssa alihankinnan kasvaessa erityisen voimakkaasti.

Asiakasrintamalla tapahtui positiivista kehitystä. Yleisradio Oy kilpailutti teknologiakonsultointia ja projektipäällikköpalveluja koskevan puitejärjestelyn. Gofore konsernina menestyi hyvin, ja tulimme valituksi ensisijaiseksi toimittajaksi molemmilla osa-alueilla. Hankinnan arvo on arviolta 3 miljoonaa euroa neljän vuoden sopimuskaudella. Hankintapäätös ei ole vielä lainvoimainen.

Julkisia digitaalisia palveluja kehittävän DigiFinlandin kanssa sovimme järjestelmien ja palvelujen käytettävyystestauksesta seuraavalle neljälle vuodelle (sopimuskausi 2+1+1 vuotta). Olemme innoissamme mukana varmistamassa, että kaikille suomalaisille tutuksi tulevat palvelut ovat helppokäyttöisiä ja tarkoituksenmukaisia. Sopimuksen arvo on noin 0,5 miljoonaa euroa sopimuskaudella.

Olemme myös mukana Islannin valtion GovCloud -pilvihankkeessa, jonka tavoitteena on edistää julkisten pilvipalvelujen hyödyntämistä maan julkishallinnossa. Toimimme hankkeessa pilvistrategian ja -teknologian konsultteina, hyödyntäen Suomessa kerättyä laajaa kokemusta vastaavista projekteista. Toivomme, että voimme vastaavasti hyödyntää myös ulkomailta kerättyä kokemusta digitaalisen yhteiskunnan kehittämisessä Suomessa".

Liiketoimintakatsauksissaan Gofore julkaisee kuukausiliikevaihdon lisäksi viime vuoden vastaavan ajanjakson toteutuneen liikevaihdon. Katsaukset sisältävät myös yhtiön kasvustrategian toteutumisen seuraamista ja vertailtavuutta eri kausien välillä helpottavia tunnuslukuja. Mukana ovat Full Time Equivalent (FTE) -kokonaiskapasiteettia kuvaavat luvut ja alihankinnan FTE-luvut. Lisäksi yhtiö julkaisee maaliskuun ja syyskuun liiketoimintakatsauksissaan konsernin oikaistun liikevoiton ennen liikearvopoistoja (oikaistu EBITA) ja oikaistun EBITA-liikevoittoprosentin päättyneeltä vuosineljännekseltä sekä näiden vertailuluvut viime vuoden vastaavalta ajanjaksolta.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kuukausi

(2020) Liikevaihto,

milj. euroa

(liikevaihto

2019)1 Henkilöstö-

määrä2 Työpäivien

lukumäärä

Suomessa Kokonais-

kapasiteetti,

FTE3 Alihankinta,

FTE4 Lokakuu 8,7 (6,6) 718 22 663 127 Syyskuu 8,3 (5,9) 716 22 666 107 Elokuu 5,6 (5,3) 612 21 579 64 Heinäkuu 2,4 (2,2) 609 23 569 33 Kesäkuu 6,1 (5,1) 610 21 579 71 Toukokuu 6,0 (6,2) 606 19 572 75 Huhtikuu 6,4 (5,5) 596 20 559 80 Maaliskuu 6,8 (6,1) 585 22 549 73 Helmikuu 5,9 (5,3) 578 20 539 68 Tammikuu 6,1 (5,2) 587 21 548 60

1 Liikevaihto, milj. euroa (liikevaihto vuonna 2019) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon.

2 Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä.

3 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään.

4 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna.

