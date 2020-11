November 13, 2020 02:30 ET

November 13, 2020 02:30 ET

ROBIT OYJ PALAUTTAA TULOSOHJEISTUKSENSA VUODELLE 2020

Robit luopui 24.3.2020 tulosohjeistuksestaan tilikaudelle 2020 koronaviruksen synnyttämän epävarmuuden vaikeuttaessa toimialan ja talouden kehityksen normaalia ennakoimista. Yhtiön alkuperäisen ohjeistuksen mukaan Robit tavoitteli vuonna 2020 liikevaihdon kasvua ja edellistä tilikautta parempaa euromääräistä vertailukelpoista EBITDA-kannattavuutta.

Robitin loppuvuoden näkymät ovat selkeytyneet ja tämä mahdollistaa tulosohjauksen palauttamisen vuodelle 2020.

Ohjeistus vuodelle 2020

Robit arvioi vuoden 2020 liikevaihdon kasvavan ja euromääräisen vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden paranevan vuoteen 2019 verrattuna.

ROBIT OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Tommi Lehtonen, toimitusjohtaja

+358 40 724 9143

tommi.lehtonen@robitgroup.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.robitgroup.com