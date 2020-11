Savosolar Oyj

Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto 19.11.2020 klo 13.00 (CET)

Savosolar toimittaa Etelä-Savon Energialle Mikkeliin Suomen suurimman aurinkolämpöjärjestelmän

Savosolar Oyj on saanut tilauksen Etelä-Savon Energia Oy:ltä aurinkolämpöjärjestelmästä, jonka arvo on noin 200 tuhatta euroa. Järjestelmän toimitus ja käyttöönotto on suunniteltu tapahtuvaksi keväällä 2021.

Keräinjärjestelmä asennetaan Mikkelin Tuskun biokaasuaseman yhteyteen ja sen tuottama lämpö ajetaan Mikkelin kaukolämpöverkkoon. Järjestelmä on yhtiön toinen Etelä-Savon Energialle toimittama kaukolämpöverkkoon liitettävä aurinkokeräinjärjestelmä. Järjestelmän keräinpinta-ala on 415 m2. Rakenteilla oleva Tuskun biokaasuasema sijaitsee Savosolarin tehtaan vierellä, joten asennus tulee toimimaan yhtiölle tärkeänä kotimaan referenssikohteena.

Savosolarin toimitusjohtaja Jari Varjotie: ”Toimitettava aurinkolämpöjärjestelmä on jälleen Suomen suurin tähän mennessä. Vaikka kotimaan markkina on kasvanut pienin askelin, on suunta kuitenkin oikea ja asiakkaiden saamat positiiviset kokemukset avaavat mahdollisuuksia yhä suurempien järjestelmien toimittamiselle myös Suomessa.”

