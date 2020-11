KESLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.11.2020 klo 9.20

MUUTOS KESLA OYJ:N JOHTORYHMÄSSÄ

Keslan traktorivarusteet -liiketoimintayksikön johtaja Janne Sinkkonen siirtyy toisen työnantajan palvelukseen 1.1.2021 alkaen. Sinkkosen Kesla-ura kattaa lähes kymmenen vuotta, josta Keslan johtoryhmän jäsenenä hän on toiminut elokuusta 2017 alkaen.

”Jannen panos on ollut merkittävä traktorivarusteiden liiketoiminnan kehittämisessä ja laajentamisessa uusiin myyntikanaviin. Toivotamme haikein mielin Jannelle onnea ja menestystä uusiin haasteisiin maanrakennusalan konekauppaan”, toteaa toimitusjohtaja Saastamoinen.

Yhtiö käynnistää uuden liiketoimintajohtajan rekrytointiprosessin välittömästi.

Joensuussa 24.11.2020

KESLA OYJ

Simo Saastamoinen

toimitusjohtaja

