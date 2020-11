Harvia Oyj, sauna- ja spa-alan globaali markkinajohtaja, on saanut tasavallan presidentti Sauli Niinistön myöntämän kansainvälistymispalkinnon. Kasvuyrityksenä palkittu Harvia Oyj on kehittynyt 70 vuodessa muuramelaisesta kiukaiden valmistajasta kansainvälisesti tunnetuksi sauna- ja spa-brändiksi, jonka tuotteita ja ratkaisuja myydään yli 80 maassa. Yrityksen määrätietoisempi kansainvälistyminen alkoi jo 1990-luvulla.



Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinto on vuosittain myönnettävä tunnustus suomalaisille, kansainvälisesti menestyville yrityksille ja yhteisöille ansiokkaasta suomalaista kansantaloutta ja elinkeinoelämää hyödyttäneestä toiminnasta. Harvian lisäksi palkittiin Lojer Oy toisena vuoden kasvuyrityksenä ja Supermetrics Oy vuoden tulokkaana. Palkinnot jaettiin tänä vuonna virtuaalisesti tasavallan presidentin osallistuessa tilaisuuteen Presidentin linnan omasta studiosta 29.11.2020. Palkinnon vastaanotti Harvian toimitusjohtaja Tapio Pajuharju ja pääluottamusmies Arto Liikanen.



”Olemme löytäneet tänä vuonna kolme erinomaista yritystä palkittavaksi Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnolla. Harvia ja sen 70-vuotinen historia ovat erinomainen kasvutarina, miten pienestä suomalaisesta kiuasvalmistajasta on kehittynyt ensin suuri kiuasvalmistaja Suomen markkinoille ja myöhemmin kiukaiden markkinajohtaja maailmalla sekä lopulta johtava sauna- ja spa-yhtiö maailmalla. Tämä on vaatinut osaamista, sitkeyttä, fokusoitumista ja ennen kaikkea asiakkaiden ymmärtämistä ympäri maailmaa. Itse muistan jo omasta lapsuudestani, miten arvostettu brändi Harvia oli ja on sitä edelleen”, sanoo Risto Huhta-Koivisto, Business Finlandin kansainvälisen liiketoiminnan kehityksen johtaja ja johtava neuvonantaja.



Vuonna 1950 perustettu Harvia listautui Helsingin pörssiin vuonna 2018, mutta yhtiössä on edelleen vahva perheyrityksen kulttuuri ja perhe on edelleen mukana osakkaana. Vuonna 2020 konsernin liikevaihdon uskotaan ylittävän 90 miljoonaa euroa ja konserni työllistää noin 550 henkeä Suomessa, USA:ssa, Saksassa, Kiinassa, Virossa, Itävallassa ja Romaniassa. Yrityksen kotimaan tuotantolaitokset ja pääkonttori sijaitsevat Muuramessa Keski-Suomessa. Kasvu jatkui myös vuoden 2020 aikana poikkeustilanteesta huolimatta. Yritys on panostanut vahvasti ja kokonaisvaltaisesti ympäristönäkökulmien huomioimiseen aina suunnittelusta tuotantoon, logistiikkaan, käyttöön ja kierrätykseen. Tuotteet on tehty kestävältä pohjalta sekä suunniteltu turvallisiksi ja pitkäikäisiksi.



”Tämä hieno tunnustus merkitse meille todella paljon ja kiitos kuuluu erityisesti koko Harvian henkilöstölle, joka on määrätietoisesti ja systemaattisesti kansainvälistänyt Harviaa ja tehnyt siitä yhden sauna- ja spa-alan tunnetuimmista tuotemerkeistä, kertoo Harvian toimitusjohtaja Tapio Pajuharju. ”Harviassa on oivallettu, että 90 % globaalista sauna- ja spa-markkinasta on Suomen ulkopuolella ja sen eteen on tehtävä pitkäjänteistä työtä. Tänään noin 75 % liikevaihdosta tuleekin jo Suomen ulkopuolelta. Erityisen hienoa on, että tämän tunnustus tulee Harvian 70-vuotisjuhlavuonna. Harvia on aina ollut mahdollisimman lähellä markkinaa ja asiakkaitamme, ja yhdessä jatkamme nöyrästi strategiamme kulmakivien toteuttamista keskittymällä maantieteelliseen laajentumiseen, keskiostoksen kasvattamiseen ja tuottavuuden jatkuvaan parantamiseen.”



Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinto on perustettu vuonna 1967 Suomalaisen Työn Liiton aloitteesta. Vuoteen 1999 asti sitä jaettiin Tasavallan presidentin vientipalkintona.



HARVIA LYHYESTI



Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.



Harvian liikevaihto vuonna 2019 oli 74,1 miljoonaa euroa, ja EOSin kanssa yhteen laskettu liikevaihto on arviolta yli 90 miljoonaa. Yhtiön palveluksessa työskentelee yli 500 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Virossa ja Venäjällä. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.