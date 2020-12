RAPALA VMC OYJ LANSEERAA 13 FISHINGIN MENESTYKSEKKÄÄSTI YLI 25 MAASSA

Viimeisten 12 kuukauden aikana Rapala VMC Oyj on työskennellyt periksiantamattomasti yhdessä 13 Fishingin kehitystiimin kanssa tuottaakseen markkinakohtaisia tarpeita vastaavia vapoja, keloja ja vieheitä kansainväliselle kalastusyhteisölle.

Nyt yksi Yhdysvaltojen nopeimmin kasvavista kalastustarvikebrändeistä, 13 Fishing, on alkanut täyttämään jälleenmyyjien hyllyjä sekä kalastusharrastajien varustelaukkuja ympäri maailman Rapala VMC Oyj:n lanseeratessa floridalaislähtöisen viehebrändin globaalilla tasolla.

Vuoden 2020 vallitsevista poikkeusolosuhteista huolimatta, vapaa-ajankalastus on ollut kasvussa useilla markkina-alueilla ihmisten siirtyessä harrastamaan ulkoilmaan kaikkia koskettavan globaalin pandemian vuoksi. 13 Fishingin kansainvälinen lanseeraus on saanut positiivisen ja innokkaan vastaanoton. ”Ole oman onnesi seppä” -asenne, jota brändi edustaa, on tuonut virkistävän tuulahduksen jokseenkin paikallaan polkeville vapa- ja kelamarkkinoille, joihin uusien toimijoiden on perinteisesti ollut vaikea päästä osalliseksi.

“Tuomme innokkaasti 13 Fishingin nokkelaa identiteettiä tutuksi kansainväliselle yleisölle”, kertoo Jari Kokkonen (Director of Growth & Innovations). ”13 Fishing muistuttaa meitä siitä, mistä kalastuksessa oikeasti on kyse. Kalastuksen idea ei ole se, montako kuulalaakeria kelassa on tai minkälainen uusi fiini ja vaikeasti kuluttajalle kommunikoitava pinnoite tuotteessa on. Kalastuksessa on kyse siitä, että laitat kaiken peliin, luotat aisteihisi ja itseesi. Haastat itsesi.”



13 Fishingin epätavallinen suhtautuminen tuotekehitykseen on yksi niistä monista tekijöistä, jotka erottavat sen kilpailijoistaan. Alkutaipaleellaan brändi tunnisti markkinaraon; nimittäin jääkalastajien laiminlyödyt tuotetarpeet. Tämän pohjalta 13 Fishing lähti mullistamaan alaa. Tämän seurauksena brändin suosio räjähti. Samaa luovaa ongelmanratkaisukykyä sovellettiin muihin kalastusmuotoihin, joista huomionarvoisimpana mainittakoon Pohjois-Amerikan bassikalastus. Nyt, laajan jakelu- ja markkinointiverkoston avulla, Rapala VMC Oyj vie 13 Fishingin globaaleille pelikentille.





“13 Fishingin tuotekehitystiimi koostuu joukosta erittäin intohimoisia kalastajia, joilla on kyltymätön nälkä pulmien ratkomiseen”, kertoo Enrico Ravenni (Executive Vice President and Head of Global Rods, Reels and Lines/ Rapala VMC Oyj). ”Tuotesuunnittelumme kulmakivenä on ensisijaisesti rakkaus lajiin. Ei ylimääräistä kikkailua, vaan fokus on suorituskyvyssä. Tästä seurauksena kysyntä 13 Fishingin vavoille, keloille ja vieheille on niin jälleenmyyjien kuin kuluttajienkin keskuudessa ollut hämmästyttävän suurta Pohjois-Amerikassa sekä sen ulkopuolisilla markkinoilla. Tasokkaat tavarantoimittajamme työskentelevät täydellä teholla eikä merkkejä tahdin hidastumisesta ole ilmassa lähitulevaisuudessa.”

Ravenni jatkaa kertoen, että eurooppalaiset kauppaketjut ovat olleet erityisen innokkaita tankkaamaan valikoimiinsa 13 Fishingin tuotteita ja ennakkotilausten määrä onkin ollut alueittain hyvä. Joten, mitä seuraavaksi? Onnistuneen lanseerauksen jälkeen Rapala VMC Oyj aikoo kiihdyttää 13 Fishingin kansainvälisiä projekteja vuonna 2021 laajentamalla vapavalikoimaa vieläkin kattavammaksi, sekä kaksinkertaistamalla avokelojen tuotetarjoaman vastaamaan brändin kasvavaa kysyntää.

Lisätietoa 13 Fishingistä löydät osoitteista www.13fishing.com sekä www.13fishing.eu

Seuraa 13 Fishingiä Instagrammissa ja Facebookissa, @13fishing

RAPALA VMC OYJ

Chris Beldon

Vice President, Marketing & E-Commerce

Heinäkuussa 2019 Rapala VMC Oyj hankki 49 %:n omistusosuuden 13 Fishingin vapa-, kela- ja viehebrändit omistavasta DQC International Corp:sta ja saavutti näin maailmanlaajuiset lisenssi- ja jakelusopimukset (USA:ta lukuunottamatta). LUE LISÄÄ





