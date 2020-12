December 07, 2020 03:30 ET

Uponor Oyj Sijoittajauutinen 7.12.2020 10.30





Uponor sitoutuu YK:n Global Compactin 1,5 asteen tavoitteeseen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi





Uponorin nykyisen ilmastotavoitteen (vähentää suoria ja epäsuoria scope 1 ja 2 kasvihuonekaasupäästöjä 20 % liikevaihdosta vuoden 2015 tasosta vuoteen 2020 mennessä) tavoitejakso on päättymässä ja yhtiö on saavuttamassa asettamansa tavoitteet. Uponor jatkaa työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja on työstänyt uutta, entistä kunnianhimoisempaa ilmastotiekarttaa ajanjaksolle 2021–2030.





Uponor on päättänyt sitoutua YK:n Global Compactin 1,5 astetta -kampanjaan ja Science Based Targets -aloitteeseen ja edistää toimenpiteitä, jotka rajoittavat ilmaston lämpötilan nousua 1,5 asteeseen globaalisti. Yhtiö odottaa tällä hetkellä Science Based Targets -aloitteelta hyväksyntää sen uusille kasvihuonekaasupäästötavoitteille ja arvioi saavansa hyväksynnän vuoden 2021 ensimmäisen puolikkaan aikana. Tieteelliseen tutkimukseen perustuvien tavoitteiden lisäksi Uponorin tavoitteena on ostaa 100 % uusiutuvaa sähköä vuoteen 2025 mennessä.





”Ilmastonmuutos on yksi aikakautemme suurimmista globaaleista uhista, ja se koskettaa jokaista valtioista ja yrityksistä yksilöihin. Kiinteistö- ja rakennusala on yksi suurimmista energiaan liittyvistä kasvihuonekaasupäästöjen tuottajista, joten on tärkeää, että jokainen alan toimija tekee toimenpiteitä tämän kuorman pienentämiseksi. Uponor haluaa Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti sitoutua tiukimpaan tavoitteeseen hillitä ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen”, kertoo Uponorin toimitusjohtaja Jyri Luomakoski.





YK:n Global Compactin 1,5 astetta -aloite (Business Ambition for 1.5°C) on YK:n alaisten järjestöjen, yritysten ja yritysjohtajien yhteinen kehotus kiireelliseen toimintaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Uponor sitoutui vuonna 2018 YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteeseen.





Science Based Targets -aloite määrittelee ja edistää parhaita käytäntöjä tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden asettamisessa ja arvioi riippumattomana yritysten asettamia tavoitteita. Tieteeseen perustuvat tavoitteet ovat päästövähennystavoitteita, jotka ovat linjassa viimeisimpien ilmastotutkimukseen liittyvien vaatimusten kanssa, jotta Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet saavutetaan.

