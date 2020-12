SATO Oyj

Suomen suurimpiin vuokrakotien tarjoajiin kuuluva SATO rakennuttaa Kirkkonummen keskustan läheisyyteen Vesitorninmäelle 79 vuokra-asuntoa. Rakentaminen on alkanut marraskuussa 2020 ja asunnot ovat muuttovalmiita keväällä 2022. Kohteen lämmönlähteenä on maalämpö, lisäksi kohteessa hyödynnetään aurinkoenergiaa kiinteistösähkön tuotannossa.



SATO allekirjoitti urakkasopimuksen TNRak Oyn kanssa Jokiniityntie 28 rakentamisesta 4.11.2020. Kohteeseen rakennetaan omalle tontille yhteensä 79 vuokra-asuntoa. Kohteessa on erikokoisia asuntoja tehokkaista yksiöistä isompiin perheasuntoihin.



Vesitorninmäki sijaitsee Kirkkonummen liikekeskuksen ja Kirkkonummentien itäpuolella ja rajautuu keskustan puolella Kirkkonummen urheilupuistoon. Matkakeskus sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä Vesitorninmäen suunnitelluista uusista asuinkortteleista. Vesitorninmäen asuinalue liittyy eheästi nykyiseen taajamarakenteeseen ja tarjoaa uusia asuntoja noin 800 -900 asukkaalle keskustapalvelujen sekä metsäisten virkistys- ja ulkoilualueiden tuntumassa. Uudet korttelit, niiden arkkitehtuuri ja lähiympäristö tulevat muovaamaan Kirkkonummen keskustan kaupunkikuvaa ja olemusta.



Kohteen lämmönlähteeksi valittiin maalämpö, jossa hyödynnetään maaperään varastoitunutta auringon energiaa. Maalämpö vähentää hiilidioksidipäästöjä ja etenkin ilmaston lämmetessä maalämmön etuna on, että sitä voidaan käyttää myös rakennuksen viilentämiseen. Kohde on käytönaikaisesti hiilineutraali, kun maalämmön lisäksi käytetään uusiutuvaa sähköä. SATO tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä kiinteistöjen energiankäyttöä koskevien hiilidioksidipäästöjen osalta. Lämmityksen kautta päästöjä voidaan vähentää eniten

”Tarkistamme kaikissa peruskorjaus- ja uudiskohteissa onko rakennuksiin mahdollista ottaa energiaa maasta – tämä on vastuullisuusohjelmamme tavoitteiden mukaista”, SATOn investoinneista vastaava liiketoimintajohtaja Antti Aarnio sanoo.



”Asuinrakennuksen suunnittelussa on huomioitu energiatehokkuus ja vuosikymmeniä kestävät rakennusratkaisut”, Aarnio jatkaa.



Asuintalon julkisivut ovat pääosin elinkaarikestävästi paikalla muuratut ja autopaikoitus on toteutettu hiilineutraalisti maantasoon. Kohteessa on tarjolla myös latauspaikkoja sähköautoille. Asunnot ja yhteistilat on suunniteltu tehokkaasti, mikä osaltaan vähentää rakennuksen energiankulutusta ja parantaa hiilijalanjälkeä. Jokaisessa kodissa on oma lasitettu parveke tai maantasoterassi. Lisäksi asuinrakennuksista löytyy kaikille asukkaille yhteiset sauna-, kerho-, pesula- ja kuivaushuonetilat sekä monipuoliset säilytystilat mm. irtaimistovarastot jokaiselle huoneistolle sekä polkupyörille.



Kirkkonummen kunta sijaitsee pääkaupunkiseudun kupeessa läntisellä Uudellamaalla. Kunnassa on asukkaita lähes 40 000, joista ruotsinkielisiä on noin 16 prosenttia. Kirkkonummi on kasvava kunta, jossa on palvelujen ja harrastusmahdollisuuksien lisäksi maalaismaisemia, merellisyyttä ja kaunis luonto. Rantarata Helsingistä Turkuun kulkee kunnan keskeisten alueiden kautta.





Lisätietoja: SATO Oyj, Antti Aarnio, liiketoimintajohtaja, investoinnit p. 040 164 7052, antti.aarnio@sato.fi



