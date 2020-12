Nokia Oyj

Pörssitiedote

16.12.2020 klo 8.00

Nokia jatkaa strategiansa ja toimintamallinsa uudistamista

Nokia keskittyy toimittamaan kriittisiä verkkoja viestintäpalveluiden tarjoajille, yrityksille ja internet-toimijoille

Yhtiö tavoittelee teknologiajohtajuutta kaikissa niissä segmenteissä, joissa se kilpailee

Nokia näkee arvonluontimahdollisuuksien siirtyvän kohti puolijohteita, pilvinatiiveja ohjelmistoja ja palvelupohjaisia as-a-service -liiketoimintamalleja

Nokia antaa lisätietoa liiketoimintaryhmiensä arvioiduista liikevoittomarginaaleista vuodelle 2021. Nokian aiemmin julkaisemat, koko yhtiötä koskevat näkymät vuosien 2020 ja 2021 osalta pysyvät ennallaan

Espoo – Nokia kertoi tänään lisää strategiatyöstään ja 29.10 julkaistun toimintamallinsa uudistamisesta. 1.1.2021 voimaan astuvan toimintamallin ja uusien strategisten painopisteiden kautta Nokia vastaa paremmin asiakkaidensa tarpeisiin sekä käynnissä olevaan markkinamuutokseen. Nokia kertoo tarkemmin liiketoimintaryhmiensä strategioista 18.3.2021 järjestettävässä Pääomamarkkinapäivä-tapahtumassa.

Nokian kolme painopistettä

“Uudistusten tavoitteena on varmistaa Nokian asema teknologiajohtajana muuttuvassa maailmassa”, sanoi Pekka Lundmark, Nokian toimitusjohtaja.

”Teknologian rooli maailmaa ravistelevien suurten yhteiskunnallisten haasteiden, kuten ympäristökysymysten, resurssien niukkuuden, eriarvoisuuden sekä tuottavuuden heikentymisen ratkaisemiseksi on merkittävä. Tämän seurauksena tulemme näkemään kriittisten verkkojen roolin kasvun kaikkialla yhteiskunnassa."

Kriittiset verkot ovat edistyneitä verkkoja, jotka mahdollistavat yrityksille ja yhteiskunnille kriittisiä palveluita. Lähitulevaisuudessa niiden merkitys kasvaa yhteiskunnan eri osa-alueilla ja tämä laajentaa Nokian markkinaa viestintäpalveluiden tarjoajien, yritysten ja internet-toimijoiden suuntaan.

Kriittisiä verkkoja ei yleensä osteta kokonaisuutena vaan osissa parhaan teknologian, suorituskyvyn ja kilpailukykyisen hinnan tarjoavilta toimijoilta. Nokian tavoitteena on olla teknologiajohtaja kaikissa niissä segmenteissä, joissa se päättää kilpailla.

”Nokialla on kaikki valmiudet olla luotettava kumppani kriittisissä verkoissa. Meillä on pitkä kokemus sekä korkean suorituskyvyn verkoista että yhteistyöstä maailman vaativimpien internet-toimijoiden kanssa. Olemme edelläkävijöitä kriittisille verkoille tärkeissä avoimissa ja virtuaalisissa radioverkoissa. Lisäksi ohjelmistomme ovat siirtymässä täysin pilvinatiiveiksi”, sanoi Lundmark.

Nokia näkee kasvavia mahdollisuuksia kriittisissä verkoissa niiden arvonmuodostuksen siirtyessä vähitellen monoliittisista järjestelmistä puolijohteisiin, ohjelmistoihin ja palveluihin. Tämä kehitys johtaa pilvinatiivien ja avointen rajapintojen yleistymiseen sekä uudenlaisiin liiketoimintamalleihin.

"Olemme yksi johtavista toimittajista, joka on kehittänyt monoliittisista ydinverkoista täysin pilvinatiiveja ja virtualisoituja. Näiden kehittäminen tulee olemaan meille jatkossa tärkeä painopiste teknologia- ja markkinajohtajuuden varmistamiseksi. Meillä on hyvät valmiudet tarjota uusia liiketoimintamalleja, kuten palvelupohjaisia as-a-service -ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin", Lundmark sanoi.

Teknologiajohtajuuden varmistamiseksi Nokia investoi pitkän aikavälin tutkimukseen ja patenttiportfolioon tavoitteenaan johtaa innovaatioissa, tuotekehityksessä, standardoinnissa ja patenteissa.

“Investoinnit pitkäjänteiseen tutkimus- ja innovaatiotyöhön tarjoavat meille mahdollisuuden ennakoida ja hyödyntää markkinamuutoksia ja olla uusien teknologioiden edelläkävijä”, Lundmark sanoi.

Nokia kertoo lisää neljän uuden liiketoimintaryhmän suunnitelmista

Nokia kertoi tänään vuoden 2021 sekä pidemmän aikavälin taloudellisista arvioista neljälle uudelle liiketoimintaryhmälleen. Analyytikoille suunnatussa verkkolähetyksessä käydään läpi jokaisen liiketoimintaryhmän markkinanäkymät, markkina-asema sekä strategiset painopistealueet.

Nokian aiemmin julkaisemat näkymät vuosien 2020 ja 2021 osalta pysyvät ennallaan. Vuonna 2021 Nokia odottaa vertailukelpoisen* liikevoittomarginaalin olevan 7–10 prosenttia.

Nokia aikoo julkaista uudelleen laaditut vertailutiedot vuodelta 2020 maaliskuun puoliväliin 2021 mennessä ja antaa yksityiskohtaisempaa tietoa 18.3.2021 järjestettävässä Pääomamarkkinapäivä-tapahtumassa.

Mobile Networks -liiketoimintaryhmän (matkapuhelinverkot) välitön tavoite on parantaa kannattavuuttaan sekä saavuttaa johtava asema 5G-verkoissa. Lisäksi liiketoimintaryhmä keskittyy edelläkävijäasemansa vahvistamiseen ORAN ja vRAN -järjestelmissä, mittakaavaedun ylläpitämiseen viestintäpalvelujen tarjoajien kanssa sekä kasvattaen liiketoimintaansa yrityksille suunnatuissa yksityisissä langattomissa verkoissa. Liiketoimintaryhmän arvioitu vertailukelpoinen liikevoittomarginaali* on noin nolla prosenttia vuonna 2021. Vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin arvioidaan kasvavan merkittävästi pitkällä aikavälillä.

Network Infrastructure -liiketoimintaryhmä (verkkoinfrastruktuuri, aiemmin IP and Fixed Networks) keskittyy kriittisten verkkojen osiin ja ratkaisuihin hyödyntämällä teknologiajohtajuuttaan IP-, optisissa- ja kiinteissä verkoissa sekä Alcatel Submarine Networks -yksikössä. Tavoitteena on vauhdittaa digitalisaatiota kaikilla toimialoilla. Vuonna 2021 liiketoimintaryhmän arvioidaan saavuttavan korkean yksinumeroisen vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin*. Vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin arvioidaan kasvavan asteittain pidemmällä aikavälillä.

Cloud and Network Services -liiketoimintaryhmä (pilvi- ja verkkopalvelut) luo arvoa niin viestintäpalveluiden tarjoajille kuin yritysasiakkaille kriittisten verkkojen kysynnän kasvaessa. Tämä kysynnän kasvu vie eteenpäin muutosta kohti pilvinatiiveja ohjelmistoja ja uusia palvelupohjaisia as-a-service -malleja. Vuonna 2021 liiketoimintaryhmän arvioitu vertailukelpoinen liikevoittomarginaali* on yksinumeroisen vaihteluvälin keskivaiheilla. Vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin arvioidaan kasvavan merkittävästi pidemmällä aikavälillä.

Nokia Technologies -liiketoimintaryhmä (teknologia) vastaa Nokian immateriaaliomaisuuden kaupallistamisesta ja arvon kasvattamisesta. Liiketoimintaryhmä investoi innovaatioihin ja maailmanlaajuisesti johtavaan patenttiportfolioonsa sekä etsii jatkuvasti uusia lisensointimahdollisuuksia. Vuoden 2021 osalta liiketoimintaryhmän arvioidaan parantavan hieman vertailukelpoista liikevoittoa* vuoteen 2020 verrattuna. Vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan pysyvän vakaana pitkällä aikavälillä.

Konsernin yhteiset toiminnot ja muut -osio, joka pääasiallisesti koostuu yhtymätason kustannuksista, pyritään pitämään mahdollisimman pienenä ja osion kustannukset kohdentamaan suoraan liiketoimintaryhmiin aina kun mahdollista. Osioon jäävien kustannusten johdosta vertailukelpoisen* liiketappion odotetaan olevan noin 200 miljoonaa euroa vuonna 2021.

*Vertailukelpoiset tulokset eivät sisällä hankittujen aineettomien hyödykkeiden poistoja, uudelleenjärjestelyjä ja muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Annetut tiedot heijastavat Nokian uutta toimintamallia, joka astuu voimaan 1.1.2021.

Lisätiedot webcast-lähetyksestä

Nokian webcast-lähetys analyytikoille järjestetään 16.12.2020 klo 15:00. Linkki sijoittajapuhelun esitykseen julkaistaan osoitteessa www.nokia.com/financials. Median edustajat voivat kuunnella esitystä joko edellä mainitun linkin kautta tai numerossa +1 412 717 9224.

Huomioitavaa: Tiedotteessa viitatut ehdotetut organisaatiomuutokset voivat vaatia työntekijöiden edustajien konsultointia tietyissä maissa ja täten muutokset eivät ole tältä osin lopullisia ennen kuin konsultaatiomenettelyt on saatu päätökseen.

