December 17, 2020 03:15 ET

HONKARAKENNE OYJ Pörssitiedote 17.12.2020 kello 10:15

MUUTOKSIA HONKARAKENTEEN JOHTORYHMÄSSÄ

Honkarakenteen Suomen ja Ruotsin kuluttajaliiketoiminnan johtaja Jari Noppa ei jatka Honkarakenteen palveluksessa. Jari Noppa on työskennellyt Honkarakenteella vuodesta 2016 lähtien, ensin interim kehitysjohtajana ja huhtikuusta 2017 lähtien kuluttajaliiketoiminnan johtajana ja johtoryhmän jäsenenä.

Johtoryhmässä myynnistä sekä kotimaan että viennin osalta vastaa toistaiseksi toimitusjohtaja Marko Saarelainen.

”Kiitän Jaria hänen panoksestaan Suomen kuluttajaliiketoiminnan kehittämisessä ja toivon menestystä hänen tuleviin haasteisiin yrityksemme ulkopuolella”, toteaa toimitusjohtaja Marko Saarelainen.

Tehtaanjohtaja Juha-Matti Hanhikoski (36) on nimitetty Honkarakenteen tuotantojohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Juha-Matti Hanhikoski on työskennellyt Honkarakenteella vuodesta 2016 lähtien ja on koulutukseltaan puutekniikan insinööri (AMK). Juha-Matti Hanhikoski vastaa tuotannosta, suunnittelusta ja logistiikasta.

”Toivotan Juha-Matin tervetulleeksi johtoryhmään. Olen vakuuttunut Juha-Matin osaamisesta ja uskon, että hänellä on merkittävä rooli koko yrityksen ja etenkin tuotannon kehittämisessä”, lausuu toimitusjohtaja Marko Saarelainen.

Muutokset astuvat voimaan välittömästi.

Honkarakenteen johtoryhmä:

Marko Saarelainen Toimitusjohtaja

Leena Aalto Talousjohtaja

Juha-Matti Hanhikoski Tuotantojohtaja

Sanna Huovinen Markkinointijohtaja

Honkarakenne Oyj valmistaa Honka®-tuotemerkillään laadukkaita, terveellisiä ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia suomalaisesta massiivipuusta. Yhtiö on toimittanut 85 000 rakennusta yli 50 maahan. Talopaketit valmistetaan Suomessa, yhtiön oma tehdas sijaitsee Karstulassa. Vuonna 2019 Honkarakenne-konsernin liikevaihto oli 47,5 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 34 %. www.honka.fi