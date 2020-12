December 17, 2020 14:15 ET

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.12.2020 KLO 21:15

SCANFIL VIRTAVIIVAISTAA TEHDASVERKOSTOAAN JA JÄRJESTELEE TUOTANTOAAN KESKI-EUROOPASSA

Scanfil tiedotti 1.7.2020, että Scanfil-konserniin kuuluva Scanfil GmbH suunnittelee Hampurin tehtaan tuotannon alasajoa sekä tehtaan sulkemista. Yhtiö aloitti koko Hampurin tehtaan henkilöstöä koskevan konsultaatioprosessin, joka on nyt saatu päätökseen. Scanfil GmbH on päättänyt sulkea Hampurin tehtaan. Tuotanto jatkuu Scanfil-konsernin Wutha-Farnrodan tehtaalla Saksassa ja Sierazin tehtaalla Puolassa.



Järjestelystä arvioidaan aiheutuvan noin kuuden miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka kirjataan vuoden 2020 viimeiselle neljännekselle. Järjestelyn odotetaan tuovan noin 2,5 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt. Toimenpiteiden on arvioitu olevan valmiina vuoden 2021 kolmannen neljänneksen loppuun mennessä.

Järjestelyllä ei ole vaikutusta Scanfilin voimassa olevaan vuoden 2020 taloudelliseen näkymään.

Scanfilin Wutha-Farnrodan tehdas on asemoitunut vahvaa insinööriosaamista omaavana ”high mix - low volume” -valmistusyksikkönä, sijaiten lähellä saksalaisia ja keskieurooppalaisia asiakkaita. Scanfilin Sieradzin tehdas on Puolan keskiosassa sijaitseva suuren mittakaavan elektroniikkatehdas, joka toimii tehokkaana tuotantoyksikkönä suuremman volyymin tuotteille.





Petteri Jokitalo

Toimitusjohtaja





Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo

puh. +358 8 4882 111





www.scanfil.com





Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat tuotantoyksiköt.