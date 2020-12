December 18, 2020 06:30 ET

December 18, 2020 06:30 ET

PUNAMUSTA MEDIA OYJ SISÄPIIRITIETO 18.12.2020 KLO 13.30

PunaMusta Media -konserni tekee näkyvyys- ja painoliiketoiminnan liikearvoihin noin 1,0 miljoonan euron arvonalennuskirjauksen.

Maailmanlaajuisen koronapandemian aiheuttamat heikennykset konsernin näkyvyys- ja painoliiketoimintaan sekä pandemian jatkon aiheuttama epävarmuus tulevaisuuden näkymiin johtavat tilikauden tulosta heikentävään arvonalennuskirjaukseen.

Tehtävällä liikearvon arvonalennuksella ei ole kassavirtavaikutusta eikä vaikutusta konsernin tilikauden ohjaukseen. Arvonalennuksella ei ole myöskään vaikutusta konsernin strategian mukaiseen toimintaan.

Konserni pitää ennallaan 5.8.2020 annetun ohjeistuksen, jonka mukaisesti konsernin liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan jäävän vuoden 2019 tasosta.



Joensuussa 18. joulukuuta 2020

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Raimo Puustinen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtaja Raimo Puustinen,

puh. 0500 975 873

TIEDOTTEEN JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

keskeiset tiedotusvälineet

www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media-, näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 650 alan osaajaa. Konsernissa on Sanomalehti Karjalaisen lisäksi kuusi muuta sanomalehtiyhtiötä ja paikallisradiokanava. Konsernin näkyvyys- ja painoliiketoimintaan kuuluvan PunaMusta Oy:n liiketoiminta koostuu aikakauslehti-, sanomalehti- ja digipainamisesta, yritysnäkyvyyden luomisesta, suurkuvatulostamisesta sekä mainospainotuotteiden painamisesta ja lehtituotteiden suunnittelusta sekä tuotannosta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 107 miljoonaa euroa.