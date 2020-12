December 18, 2020 10:55 ET

Soprano Oyj pörssitiedote 18.12.2020 klo 17.55



Sopranon taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous 2021

Soprano Oyj julkaisee vuonna 2021 seuraavat taloustiedotteet:

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2020 ja puolivuosikatsaus heinä-joulukuulta 2020 julkaistaan perjantaina 19.3.2021 klo 9.00

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2021 julkaistaan perjantaina 27.8.2021 klo 9.00

Vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020 sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan perjantaina 16.4.2021

Sopranon taloudelliset raportit ovat saatavilla suomeksi yhtiön verkkosivuilla www.soprano.fi kohdassa sijoittajille.

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi Helsingissä torstaina 27.5.2021 klo 14.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pauliina-Lautanen-Nissi, 050 3516 277, pauliina.lautanen-nissi@soprano.fi

Talousjohtaja Panu Kauppinen, 044 236 3740, panu.kauppinen@soprano.fi



Soprano Group – Lifelong Learning for Working Professionals

Soprano Group on kasvuhakuinen koulutusyhtiö. Tarjoamme koulutukset, diplomit, sertifikaatit, ammattitutkinnot ja pätevyydet itseopiskeltuna verkossa ja etä- tai läsnäkoulutuksena. Yhtiön digitaalisten ratkaisuiden avulla opinnot, käytännön projektit, testit sekä kommunikointi opiskelijoiden ja kouluttajien välillä voidaan tehdä itsenäisesti verkossa tai etänä.



Palvelemme seitsemässä kaupungissa Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä, verkoston kautta kymmenissä maissa sekä virtuaalisesti ympäri maailman. Vuonna 2019 koulutuksiimme osallistui 29 111 henkilöä 2 457 organisaatiosta 27 maasta. Soprano Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.



