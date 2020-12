Suominen Oyj pörssitiedote 29.12.2020 klo 13.00



Suominen Oyj on vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan konsernin sisäisen fuusion myötä AC Invest Two B.V. on sulautunut emoyhtiöönsä Ahlstrom Capital B.V.:een. Näin ollen Ahlstrom Capital B.V. on 28.12.2020 alkaen Suominen Oyj:n suora osakkeenomistaja.

Liputusvelvollisen osuus:

% osakkeista ja äänistä (7.A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (7.B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (7.A + 7.B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 23,95 % 23,95 % 58 259 219 Edellisessä liputusilmoituksessa

ilmoitettu osuus (jos liputettu 23,95 % 23,95 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet Osakesarja/-laji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) FI0009010862 13 953 357 23,95 % YHTEENSÄ 13 953 357 23,95 %

Koko määräysvaltaketju, jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahotusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä Ahlström Capital Oy Ahlstrom Capital B.V. 23,95 % 23,95 %

Konsernin sisäisen fuusion myötä AC Invest Two B.V. on sulautunut emoyhtiöönsä Ahlstrom Capital B.V.:een, ja Ahlstrom Capital B.V. on Suominen Oyj:n suora osakkeenomistaja. Ahlstrom Capital B.V. on Ahlström Capital Oy:n täysin omistama (100 %) tytäryhtiö.

SUOMINEN OYJ





Lisätietoja: Emilia Peltola, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, Suominen Oyj, puh. 050 540 9747







Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2019 oli 411,4 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.



Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.suominen.fi