December 30, 2020 07:15 ET

December 30, 2020 07:15 ET

PUNAMUSTA MEDIA OYJ SISÄPIIRITIETO 30.12.2020 KLO 14.15

PunaMusta Media Oyj:n osittain omistama Arena Partners Oy on myynyt 35 prosentin vähemmistöosuuden Alma Mediapartners Oy:stä Alma Media Oyj:lle. Osakkeiden kauppahinta on 53,0 miljoonaa euroa, ja Arena Partners kirjaa kaupasta arviolta noin 40 miljoonan euron myyntivoiton. Alma Mediapartners siirtyy näin kokonaisuudessaan Alma Median omistukseen.

Arena Partners Oy:n omistajia ovat Keskisuomalainen Oyj (41,21 % osakkeista), Ilkka-Yhtymä Oyj (41,17 %), KPK Yhtiöt Oyj (8,81 %) sekä PunaMusta Media Oyj (8,81 %).

Tehdyllä kaupalla ei ole vaikutusta PunaMusta Median vuoden 2020 tilinpäätökseen.



Joensuussa 30. joulukuuta 2020

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Raimo Puustinen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtaja Raimo Puustinen,

puh. 0500 975 873

TIEDOTTEEN JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

keskeiset tiedotusvälineet

www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media-, näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 650 alan osaajaa. Konsernissa on Sanomalehti Karjalaisen lisäksi kuusi muuta sanomalehtiyhtiötä ja paikallisradiokanava. Konsernin näkyvyys- ja painoliiketoimintaan kuuluvan PunaMusta Oy:n liiketoiminta koostuu aikakauslehti-, sanomalehti- ja digipainamisesta, yritysnäkyvyyden luomisesta, suurkuvatulostamisesta sekä mainospainotuotteiden painamisesta ja lehtituotteiden suunnittelusta sekä tuotannosta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 107 miljoonaa euroa.