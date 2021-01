Verkkokauppa.com Oyj Pörssitiedote 4.1.2021 klo 17.00

Mikael Hagman eroaa Verkkokauppa.com Oyj:n hallituksesta

Verkkokauppa.com Oyj:n hallituksen jäsen Mikael Hagman on nimitetty BHG Group AB (publ):n konsernin operatiiviseksi johtajaksi, jonka seurauksena hän on pyytänyt välitöntä eroa Verkkokauppa.comin hallituksen jäsenyydestä.

Verkkokauppa.comin hallitus jatkaa toimintaansa viidellä jäsenellä seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

”Mikael Hagman liittyi Verkkokauppa.comin hallitukseen juuri ennen yhtiön pörssilistautumista vuonna 2014 ja hän on nähnyt yhtiön enemmän kuin tuplaavan liikevaihtonsa samalla kun se on entisestään vahvistanut asemaansa johtavana verkkokauppana Suomessa. Mikael on puhunut vahvasti Verkkokauppa.comin yrittäjähengen puolesta ja haluan kiittää Mikaelia hänen arvokkaasta panoksestaan. Toivotan hänelle kaikkea menestystä uudessa roolissaan”, toteaa Verkkokauppa.com Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Christoffer Häggblom.

Verkkokauppa.com lyhyesti

Verkkokauppa.com on Suomen suosituin ja vierailluin verkossa toimiva kotimainen vähittäiskauppa, jonka tavoitteena on olla asiakkailleen todennäköisesti aina halvempi paikka tehdä ostoksia. Verkkokauppa.com Oyj markkinoi, myy ja jakelee verkkokauppansa, myymälöidensä ja noutopisteverkostonsa kautta sesongista riippuen noin 60 000–70 000 tuotetta 26 eri päätuotealueella. Yhtiöllä on neljä jättimyymälää: Oulussa, Pirkkalassa, Raisiossa ja Helsingissä, jonka lisäksi verkkokaupasta ostettavat tuotteet ovat noudettavissa yli 3 000 noutopisteen kautta. Verkkokauppa.com on perustettu 1992 ja sen pääkonttori sijaitsee Jätkäsaaressa, Helsingissä. Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella VERK.