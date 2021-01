January 07, 2021 03:10 ET

08:00 Lontoo, 10:00 Helsinki, 07.01.2021 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

AFARAK GROUP OYJ:N TALOUDELLINEN RAPORTOINTI VUONNA 2021

Pörssitiedote

Afarak Group Oyj ("Afarak" tai "Yhtiö") julkistaa tulosraporttinsa seuraavasti:

- Vuoden 2020 tilinpäätöstiedote perjantaina 26.2.2021

- Vuoden 2020 vuosikertomus 29. maaliskuuta 2021 alkavalla viikolla

- Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta perjantaina 20.8.2021

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 01.6.2021. Varsinaiseen yhtiökokoukseen julkaistaan erillinen kutsu määräajassa vuonna 2021.

Tuotantoraportit tullaan julkaisemaan neljännesvuosittain.

Helsingissä, 7.01.2021

Afarak Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com .

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

