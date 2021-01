Savosolar Oyj

Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto 8.1.2021 klo 16.30 (CET)

Savosolar on saanut ennakkotiedon Montpellierin kauppatuomioistuimen ratkaisusta

Savosolar Oyj (”Savosolar” tai ”Yhtiö”) tiedotti 26.3.2018 saaneensa haasteen ranskalaiselta Sunti SAS:ltä Montpellierin kauppatuomioistuimeen Savosolarin väitetystä sopimusrikkomuksesta koskien yksioikeuslauseketta aurinkolämpöprojektin tarjouskilpailussa.

Savosolarin saaman tiedon mukaan Montpellierin kauppatuomioistuin on tehnyt asiassa ratkaisun 23.12.2020. Savosolarin nyt saamien ennakkotietojen mukaan ratkaisun sisältö on seuraava: Montpellierin kauppatuomioistuin on katsonut Savosolarin rikkoneen Sunti SAS:n ja Savosolarin välistä sopimusta. Tuomioistuin on velvoittanut Savosolarin maksamaan Sunti SAS:lle yhteensä noin 130.000 euron suuruisen vahingonkorvauksen.

Savosolar ei ole saanut vielä tiedokseen virallista kappaletta Montpellierin kauppatuomioistuimen tekemästä ratkaisusta.

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Varjotie

Puh: +358 400 419 734

Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com





Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 8.1.2021 klo 16.30 (CET) edellä mainitun henkilön toimesta.



Savosolar lyhyesti