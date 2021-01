TAALERI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 18.1.2021 KLO 15.30

Taaleri SolarWind II -rahasto sijoittaa 51,4 megawatin tuulivoimahankkeisiin Puolassa



Taaleri SolarWind II -rahasto on ostanut yhdessä Masdarin kanssa Mlawa- ja Grajewo- nimiset tuulipuistot, jotka sijaitsevat Mazowieckien ja Podlaskien maakunnissa Pohjois-Puolassa. Masdar on yksi maailman johtavista uusiutuvan energian toimijoista ja toimii Taaleri Energian yhteistyökumppanina Itä-Euroopassa.

Molempien tuulipuistojen rakennustyöt on aloitettu kesäkuussa 2020. Hankkeet koostuvat 24:stä Vestaksen toimittamasta V110 turbiinista, joiden kokonaiskapasiteetti on 51,4 megawattia ja vuotuinen sähköntuotanto noin 192 gigawattituntia. Tuulipuistot tuottavat sähköä noin 90 000 kotitaloudelle ja sähköntuotannon vuotuinen hiilidioksidikompensaatio on noin 146 000 tonnia.

Vestas ja V-Ridium ovat toimineet tuulipuistojen hankekehittäjinä. V-Ridium vastaa myös hankkeiden rakennuttamisesta sekä tuotantovaiheen käytönvalvonnasta. Taaleri Energian tekninen tiimi tekee yhteistyötä V-Ridiumin kanssa tuotantoanalytiikan osalta. Vestas puolestaan vastaa tuulipuistojen kunnossapidosta 30-vuotisen sopimuksen mukaisesti. Hankkeiden odotetaan olevan tuotannossa vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä.

Hankkeen pitkäaikaiset rahoittajat ovat DNB Bank Polska sekä Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD).

“Olemme erittäin tyytyväisiä Taaleri SolarWind II -rahaston neljännestä sijoituksesta. Tätä investointia Puolan tuulivoimaan tukee uusiutuvan energian lisääntyvä kysyntä ja mahdollisuus yhdistää Contracts-for-Difference -järjestelmä markkinaehtoisten sähkösopimusten kanssa. Investointi on osoitus vahvasta suhdeverkostostamme hankekehittäjiin, teknisestä osaamisestamme sekä yhteistyöstämme Masdarin kanssa”, kertoo Taaleri Energian toimitusjohtaja Kai Rintala.

“Globaalina teollisen tuulivoiman esikuvana Masdar on ylpeä laajentuessaan Puolaan Mlawan ja Grajewon tuulipuistojen hankinnan kautta, joka on uusi askel eteenpäin pyrkimyksissämme kasvattaa uusiutuvan energian portfoliotamme,” sanoo Masdar Clean Energyn sijoitus- ja liiketoiminnan kehitysjohtaja Ahmed Al Awadi.

“Olemme iloisia voidessamme syventää yhteistyötämme Taaleri Energian kanssa ja samalla tukea Puolan siirtymistä uusiutuvaan energiaan näillä kahdella tarkeällä infrastruktuuri-investoinnilla”, hän jatkaa.

Tietoa Taaleri SolarWind II -rahastosta

Taaleri SolarWind II -rahasto sijoittaa teollisen kokoluokan tuulivoiman ja aurinkoenergian tuotantolaitoksiin. Sijoitukset hajautetaan pääasiassa rakennusvalmiisiin hankkeisiin Euroopassa (n. 80 %) ja Yhdysvalloissa (n. 20 %). Taaleri SolarWind II tulee rahoittamaan noin 850 megawatin uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia, mikä korvaa vuosittain yli miljoona tonnia hiilidioksidipäästöjä tuotantolaitosten yli 25-vuotisen elinkaaren aikana.

Rahaston sijoittajia ovat Euroopan investointipankki, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki, Taaleri-konserni, Taaleri Energian tiimi sekä laaja joukko eläkerahastoja, säätiöitä ja perheyhtiöitä.

Tietoa Taaleri Energiasta

Taaleri Energia on suomalainen uusiutuvan energian hankekehittäjä ja rahastonhoitaja. Yhtiöllä on yksi Euroopan suurimmista tuuli- ja aurinkoenergiaan keskittyvistä sijoitustiimeistä. Taaleri Energia hallinnoi 1,6 gigawatin tuuli- ja aurinkosähköportfoliota ja on Suomen tuulivoimamarkkinoiden suurin omistava ja operoiva pääomasijoittaja.

Preqin on luokitellut Taaleri Energian johdonmukaisena infrastruktuurirahastojen hallinnoijana.

Taaleri Energia on osa Taaleri-konsernia, joka on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä.

www.taalerienergia.com

Tietoa Masdarista

Masdar on Abu Dhabin uusiutuvan energian yhtiö, jonka tehtävänä on edistää uusiutuvan energian ratkaisujen ja teknologian kehittämistä, kaupallistamista ja käyttöönottoa vastaamaan maailmanlaajuisiin kestävyyshaasteisiin. Yhtiö on Abu Dhabin valtion sijoitusyhtiön Mubadala Investment Companyn omistama ja sen missiona on auttaa ylläpitämään Yhdistyneiden arabiemiirikuntien johtoasemaa globaalilla energia-alalla ja samalla tukea sekä talouden että energialähteiden monipuolistamista tulevien sukupolvien hyödyksi. Masdar toimii yli 30 maassa eri puolilla maailmaa.

