Yhtiötiedote, Helsinki, 20.1.2021 klo 9.30 (EET)

Nexstim Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätös

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” tai ”Yhtiö”) ilmoittaa Osakkeenomistajin Nimitystoimikunnan päätöksistä.

Nexstimin hallituksen jäsenenä vuodesta 2016 toiminut Rohan Hoare sekä Nexstimin hallituksen jäsenenä vuodesta 2017 toiminut Tomas Holmberg ovat ilmoittaneet etteivät ole enää käytettävissä yhtiön hallitukseen kaudelle 2021-2022. Yhtiön Osakkeenomistajien Nimitystoimikunta on päättänyt kokouksessaan ehdottaa yhtiökokoukselle uusiksi hallituksen jäseniksi Timo Hildéniä sekä Tero Weckrothia.

Nexstimin hallituksen puheenjohtaja Leena Niemistö kommentoi: ”Olen todella ilahtunut, että Timo Hildén ja Tero Weckroth ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä Nexstimin hallitusjäseniksi. He ovat molemmat tunnettuja syvästä ja monipuolisesta osaamisestaan terveysteknologian ja lääketeollisuuden parista: Timo Hildénillä on todella kattava kokemus lääkintä- ja terveysteknologian alalta sekä operationaaliselta että johtoryhmä- ja hallitustasolta. Tero Weckroth on lääketeollisuuden ammattilainen, joka toiminut pitkään myös kansainvälisellä rahoitussektorilla. Näillä taustoilla he molemmat pystyisivät tukemaan loistavasti Nexstimin kasvua yhä merkittävämmäksi kansainväliseksi yritykseksi. Samalla kiitän lämpimästi Rohan Hoarea ja Tomas Holmbergia heidän pitkäaikaisesta työstään Nexstimin hallituksessa. Toivotan heille kaikkea hyvää tulevaisuudessa.”

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Leena Niemistö, Hallituksen puheenjohtaja, Osakkeenomistajien Nimitystoimikunnan puheenjohtaja

+358 9 2727 170

leena.niemisto@nexstim.com



Erik Penser Bank AB (Certified Adviser)

+46 8 463 83 00

certifiedadviser@penser.se



Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito.

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian nimeltä SmartFocus®. SmartFocus® perustuu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

SmartFocus® TMS teknologiaa käytetään Nexstimin kehittämässä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteistossa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim markkinoi kehittämäänsä, SmartFocus® TMS teknologiaan perustuvaa NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com



Liite