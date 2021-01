January 21, 2021 03:00 ET

RAUTE OYJ SISÄPIIRITIETO 21.1.2021 klo 10.00



TULOSVAROITUS: RAUTE OYJ:N LIIKEVAIHTO 2020 LASKEE SELVÄSTI VUOTEEN 2019 VERRATTUNA

Alustavien tilintarkastamattomien tietojen mukaan Rauten liikevaihtonäkymät vuodelle 2020 ovat heikentyneet. Raute-konsernin liikevaihto vuonna 2020 laskee selvästi vuodesta 2019. Ennakkotiedon mukaan liikevaihto on noin 115 miljoonaa euroa (2019: 151,3 Me). Yhtiö on aiemmin arvioinut vuoden 2020 liikevaihdon laskevan edellisen vuoden tasosta. Aiemman arvion mukaisesti liiketulos heikkenee selvästi vuodesta 2019.

Raute julkaisee vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteen aiemmin ilmoitetun mukaisesti perjantaina 12.2.2021. Yhtiö antaa siinä yhteydessä yksityiskohtaisempaa tietoa vuoden 2020 toteutuneesta liikevaihdosta ja liiketuloksesta sekä näkymistä vuodelle 2021.

RAUTE OYJ

Tapani Kiiski

toimitusjohtaja



