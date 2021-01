Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 21.1.2021 klo 14.45

Verohallinto on valinnut julkisen hankinnan kilpailutuksessa Innofactorin IT-asiantuntijapalveluiden ensisijaiseksi toimittajaksi Azure-ohjelmoinnin osa-alueeseen. Hankinnan kohteena on projektipäällikkö- ja ICT-asiantuntijaresurssit tukemaan Verohallinnon järjestelmien projektinhallintaa, määrittelyä, ohjelmointia, hallintaa ja palvelumuotoilua sekä muuta Verohallinnon ICT:tä tukevaa teknistä osaamista.

Puitejärjestely on jaettu kuuteen osa-alueeseen. Jokaiseen osa-alueeseen valittiin kaksi toimittajaa, joiden kanssa solmitaan puitesopimukset osa-aluekohtaisesti. Puitejärjestelyn sisäiset hankinnat tehdään puitesopimuskilpailutuksen sijoittumisjärjestyksen perusteella ja etusijatoimittajaa käytetään ensisijaisesti kaikkiin kyseisen osa-alueen erikseen tilattaviin toimeksiantoihin.

Innofactor valittiin ensisijaiseksi toimittajaksi Azure-ohjelmoinnin osa-alueeseen. Azure-ohjelmoinnin osa-alueen hankinnan tavoitteena on tukea Verohallintoa kehittämään sovelluksia Microsoft Azure -pilvialustan päälle hyödyntäen Azuren teknologioita ja palveluita. Osa-alueen arvioitu resurssitarpeiden suuruus on arviolta 30 henkilötyövuotta vuonna 2021, 40 henkilötyövuotta vuonna 2022, 30 henkilötyövuotta vuonna 2023 ja 20 henkilötyövuotta vuodesta 2023 eteenpäin.

Asiakkaan hankinnassa ilmoittaman volyymin perusteella osa-alueen kokonaisarvo on noin 15–25 miljoonaa euroa. Puitesopimuksen kesto on 6 vuotta ja puitesopimuskautena tehdyt toimeksiannot voivat jatkua 4 vuotta puitesopimuksen päättymisajan jälkeen.

Verohallinto kuuluu valtiovarainministeriön alaisuuteen ja työllistää noin 5 000 työntekijää. Verohallinnon Tuotehallintayksikkö vastaa keskitetysti hankintayksikön tietoteknisistä palveluista, tuottaen ratkaisuja liiketoiminnan tueksi ja huolehtien Verohallinnon tietoteknisestä toimintavarmuudesta ja tietovirroista. Lisäksi Kansallisen tulorekisterin teknisten palveluiden tuottaminen on Verohallinnon vastuulla.

Päätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.

