GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE, SISÄPIIRITIETO 21.1.2021 KLO 17.25

Verohallinto valitsi Goforen toimittajakseen teknisissä projektipäällikköpalveluissa



Verohallinto on valinnut Gofore-konserniin kuuluvan Qentinel Finlandin tietojärjestelmien kehittämistä ja ylläpitoa tukevien teknisten projektipäällikköpalveluiden ensisijaiseksi toimittajaksi. Puitesopimuksen kesto on kuusi vuotta ja puitesopimuskautena tehdyt toimeksiannot voivat jatkua neljä vuotta puitesopimuksen päättymisen jälkeen. Sopimuksen arvioitu kokonaisarvo on noin 10–12 miljoonaa euroa. Sopimus on jatkoa aiemmalle sopimukselle Verohallinnon ja Goforen välillä.

Verohallinnon tavoitteena oli saada IT:nsä tueksi tietojärjestelmien projektinhallinnan, ohjelmoinnin ja palvelumuotoilun asiantuntijoita. Verohallinto ja Gofore ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2017 lähtien. Gofore on toiminut muun muassa web-teknologian, tietokantojen ja pilviasiantuntijapalveluiden sekä ohjelmistokehityspalveluiden toimittajana.

Verohallinnolla ja sen IT:llä on tärkeä tehtävä julkisten palveluiden saavutettavuuden, tietojen saatavuuden turvaamisen sekä hyvän tietojenkäsittely- ja tiedonhallintatavan kehittämisessä ja noudattamisessa.

Verohallinto teki asiasta päätöksen tänään 21.1.2021. Hankintapäätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.