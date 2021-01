January 25, 2021 05:00 ET

Talenom Oyj, Lehdistötiedote 25.1.2021 klo 12.00

Talenom Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2020 julkaistaan 8.2.2021 klo 13.30



Talenom Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2020 maanantaina 8.2.2021 klo 13.30. Yhtiön toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala esittelee katsauksen pääkohdat analyytikoille, sijoittajille ja medialle suorassa webcast-lähetyksessä maanantaina 8.2.2021 klo 14.00. Talousjohtaja Antti Aho esittelee katsauksen englanniksi.

Webcastia voi seurata osoitteessa https://talenom.videosync.fi/tilinpaatos-2020 .

Kysymyksiä voi lähettää tilaisuuden aikana webcast-alustan kautta.

Tilaisuuden esitysmateriaali julkaistaan ennen tilaisuuden alkamista yhtiön verkkosivuilla Talenom.fi/sijoittajat .

TALENOM OYJ

Lisätietoja:

Otto-Pekka Huhtala

toimitusjohtaja, Talenom Oyj

040 703 8554

otto-pekka.huhtala@talenom.fi

Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Liiketoiminta-ajatuksemme on yrittäjien arjen helpottaminen markkinoiden helppokäyttöisimmillä sähköisillä työkaluilla sekä pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien tilitoimistopalvelujen lisäksi tuemme asiakkaidemme liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä rahoitus- ja pankkipalveluilla. Visionamme on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille.

