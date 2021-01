Vincit Oyj

Lehdistötiedote 27.1.2021 kello 10:00

Vincitin LaaS-johtamisjärjestelmä voittajaksi 2021 HR Tech Awards -kilpailussa

Vincitin johtamisfilosofian kiteyttävä LaaS-HR-teknologia (Leadership as a Service) on palkittu voittajaksi kansainvälisessä TalentCulture 2021 HR Tech Awards -kilpailussa. Raati suorittaa analyysin niin teknologioista kuin yrityksistä niiden takana ja nostaa vuosittain esiin globaalisti parhaat ja edistyksellisimmät ratkaisut kilpaillulla HR tech -markkinalla. LaaS-mallia tuotteistaa Vincitin tytäryhtiö LaaS Company, josta kilpailun raati toteaa:

“Loistava yritys, jossa vahvasti sitoutunut tiimi luotsaa tätä SaaS-innovaatiota menestykseen. Alun perin omiin tarpeisiin kehitetty alusta on kasvanut tuotteeksi, joka tarjoaa työntekijöille yksilöllistä tukea. LaaS-mallissa yritysten työntekijöillä on vahva rooli vertaisoppimisessa ja keskinäisessä osaamisen jakamisessa.”

Lisäksi The Software Report on nostanut LaaS Companyn toimitusjohtaja Johanna Pystysen Euroopan parhaiden ohjelmistoalan naisjohtajien listalle (The Top 25 Women Leaders in Software of Europe for 2021). Satojen ehdokkaiden joukosta kärkisijoille nostettu Pystynen saa tunnustusta myös rohkean vaikuttajan roolistaan työelämän kehittämisen kentällä.

LaaS Companyn toimitusjohtaja Johanna Pystynen: “Rohkeiden kokeilujen kautta Vincit on vuosien aikana saavuttanut menestystä Suomen ja Euroopan parhaana työpaikkana ja noussut Fast Companyn maailmanlaajuiselle parhaat työpaikat innovaattoreille 2020 -listalle. Halu jakaa menestyksen takana piilevä palvelevan johtamisen malli ja sitä tukeva digitaalinen LaaS-ratkaisu maailmalle motivoi tiimiämme. Olemme innoissamme saamastamme tunnustuksesta ja kansainvälisestä kiinnostuksesta.”

Vincit Oyj:n toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: “LaaS on kehitetty alun perin osaksi Vincitin omaa johtamisjärjestelmää. Järjestelmällä on ollut merkittävä rooli Vincitin nousussa modernin johtamisen suunnannäyttäjäksi ja Euroopan parhaaksi työpaikaksi. Nyt onkin upea huomata, että meidän johtamisfilosofia ja sen tueksi kehitetyt työkalut ovat herättäneet merkittävää kiinnostusta niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.”

Lisätietoja:

LaaS Company, toimitusjohtaja Johanna Pystynen, puhelin +358 50 441 2126, johanna.pystynen@laas.fi

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi

LaaS Company lyhyesti:

LaaS – Leadership as a Service – on palvelevan johtamisen malli työssä suoriutumisen ja kehittymisen tukemiseen. LaaS Companyn HR-teknologia rakentaa muutosta kohti yksilöiden itseohjautuvuutta, tiimien yhteisöohjautuvuutta sekä jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja jakamista. LaaS muuttaa datan kaikkien työyhteisön jäsenten yhteiseksi ymmärrykseksi. www.laas.fi