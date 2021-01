January 28, 2021 01:30 ET

CONSTI OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.1.2021, KLO 08.30

Muutos Constin johtoryhmässä: Jukka Kylliö nimitetty Julkiset-toimialan johtoon

Jukka Kylliö (s.1967, RI, KJs) on nimitetty Julkiset-toimialan toimialajohtajaksi ja Consti Oyj:n johtoryhmän jäseneksi. Kylliö on viimeksi toiminut aluejohtajana Skanska Talonrakennus Oy:n palveluksessa. Hänellä on pitkä ura erilaisissa toimitilarakentamisen johto- ja hankekehitystehtävissä myös NCC Rakennus Oy:n ja Lemminkäinen-konsernin palveluksessa.

Jukka Kylliö aloittaa Consti Oyj:n johtoryhmän jäsenenä 4.2.2021 ja hän raportoi toimitusjohtaja Esa Korkeelalle.

"Toivotan Jukan lämpimästi tervetulleeksi Constille. Hänellä on syvä asiantuntemus toimialastamme ja liiketoiminnastamme, ja hän pystyy oikeanlaisella osaamisellaan tukemaan Constin kasvua sekä tuottavuuden ja kannattavuuden parantamista. Jukan johdolla jatkamme Julkiset-toimialamme kehittämistä strategiamme mukaisesti.", sanoo toimitusjohtaja Esa Korkeela.

Jukka Kylliön CV ja valokuva ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa: http://investor.consti.fi/fi-FI/corporate-governance/ceo-and-management-team/management-team .

Johtoryhmän kokoonpano ja vastuualueet

Jukka Kylliön nimityksen seurauksena Taloyhtiöt- ja Julkiset-toimialojen johtajana toiminut Risto Kivi vastaa jatkossa Taloyhtiöt-toimialan johtamisesta.

Muutosten seurauksena Consti Oyj:n johtoryhmä muodostuu toimitusjohtaja Esa Korkeelan lisäksi seuraavista henkilöistä: Joni Sorsanen, talousjohtaja; Risto Kivi, toimialajohtaja Taloyhtiöt; Jukka Mäkinen, toimialajohtaja Yritykset; Jukka Kylliö, toimialajohtaja Julkiset; Pekka Pöykkö, toimialajohtaja Talotekniikka; Markku Kalevo, Taloyhtiöt-toimialan laskenta- ja myyntijohtaja; Pirkka Lähteinen, Yritykset-toimialan aluejohtaja; Heikki Untamala, lakiasiainjohtaja ja Turo Turja, henkilöstöjohtaja.

CONSTI OYJ

Lisätietoja:

Esa Korkeela, Toimitusjohtaja, Consti Oyj, Puh. +358 40 730 8568

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.consti.fi

Consti on yksi Suomen johtavia korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin keskittyneitä yhtiöitä. Consti tarjoaa kattavasti korjausrakentamisen ja talotekniikan palveluita taloyhtiöille, yrityksille ja sijoittajille sekä julkiselle sektorille Suomen kasvukeskuksissa. Yhtiöllä on neljä toimialaa: Taloyhtiöt, Yritykset, Julkiset ja Talotekniikka. Vuonna 2019 Consti-konsernin liikevaihto oli 315 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 1000 korjausrakentamisen ja talotekniikan ammattilaista.