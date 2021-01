TAALERI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 28.1.2021 KLO 10.00



Tero Saarno nimitetty Taalerin bioteollisuusliiketoiminnan johtajaksi

Tero Saarno on nimitetty Taaleri-konsernin bioteollisuusliiketoiminnan johtajaksi. Hän siirtyy Taalerille St1 Oy:stä, jossa hän vastasi viimeksi Otaniemen geotermisen projektin toteutuksesta. Saarnolla on laaja kokemus energiateollisuudesta, ja hän tuo Taalerille syvää osaamista erityisesti uusiutuvan energian ja kiertotalouden osa-alueilta. Saarno aloittaa Taalerilla 1.2.2021, ja hän raportoi toimitusjohtaja Robin Lindahlille.

”Terolla on vahva osaaminen energiateollisuudesta ja vankka kokemus eri teknologioista, markkinoista ja projekteista. Aiomme Teron johdolla kehittää uusia bioteollisuuden pääomarahastoja ja tarjota asiakkaillemme mahdollisuuksia kanssasijoituksiin, joissa Taaleri ja sijoittajat tekevät yhdessä sijoituksen samoilla ehdoilla”, sanoo Robin Lindahl.

