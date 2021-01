Kuntarahoitus Oyj

Pörssitiedote

29.1.2021 klo 10.00

Kuntarahoitus Oyj:n taloudellinen kalenteri vuonna 2021

Kuntarahoitus Oyj julkistaa tässä pörssitiedotteessa taloudellisen kalenterinsa vuodelle 2020. Kalenteri sisältää Kuntarahoituksen taloudellisten katsausten suunnitellut julkistamisajankohdat.

Kuntarahoituksen tilinpäätöstiedote vuodelta 2020 julkaistaan 15.2.2021. Sijoittajille tarkoitettu englanninkielinen webcast-lähetys tilinpäätökseen liittyen järjestetään 16.2.2021 klo 14.00. Lähetystä voi seurata osoitteessa https://munifin.videosync.fi/financial-statements-bulletin-2020 .

Vuosikertomus vuodelta 2020 julkaistaan arviolta 4.3.2021. Samaan aikaan julkaistaan myös yhtiön vakavaraisuustietojen julkistamista koskeva pilari III -selvitys (saatavilla vain englanniksi), selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys.

Kuntarahoituksen puolivuosikatsaus kaudelta 1.1.–30.6.2021 julkaistaan 5.8.2021.

Taloudelliset katsaukset julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

Kuntarahoitus Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 25.3.2021.

KUNTARAHOITUS OYJ

Harri Luhtala

Johtaja, talous

Puh. 050 592 9454

Kuntarahoitus Oyj on Suomen suurimpia luottolaitoksia: yhtiön tase on noin 41 miljardia euroa. Kuntarahoituksen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio.

Kuntarahoituksen tehtävänä on rakentaa vastuullisesti parempaa tulevaisuutta yhdessä asiakkaiden kanssa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhtiöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaamme rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivisin suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla ja ensimmäinen suomalainen vihreiden joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi