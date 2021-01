GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE 29.1.2021 KLO 12.00

Goforen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle



Gofore Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 26.3.2021 suunnitellusti järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle:



Hallituksen lukumäärää ja kokoonpanoa koskeva ehdotus



Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5) ja, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen jäsenet Juha Eteläniemi, Mammu Kaario, Timur Kärki ja Sami Somero.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin uutena jäsenenä Piia-Noora Kauppi. Kauppi on toiminut Finanssiala ry:n toimitusjohtajana vuodesta 2009 lähtien. Aiemmin Kauppi on muun muassa toiminut Euroopan parlamentin ja parlamentin usean eri valiokunnan jäsenenä vuosina 1999–2008 sekä Suomen valtuuskunnan vetäjänä Euroopan parlamentin EPP-ED -ryhmässä vuosina 2004–2008. Kaupilla on muun muassa seuraavat hallitusjäsenyydet: UPM Kymmene Oyj, SOS-Lapsikyläsäätiö (hallituksen puheenjohtaja) ja Vakuutus ja rahoitusneuvonta FINE. Kauppi on koulutukseltaan OTK Helsingin yliopistosta.



Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Timur Kärkeä, joka on yhtiön suurin osakkeenomistaja ja toiminut yhtiön toimitusjohtajana vuoteen 2019 asti.

Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.



Hallituksen jäsenten palkkioita koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot olisivat seuraavat:



Hallituksen päätoiminen puheenjohtaja: 3 500 euroa/kuukausi (aiemmin 2 500 euroa).

Hallituksen muut jäsenet: 2 000 euroa/kuukausi (aiemmin 1 500 euroa).

Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita valiokuntien kustakin kokouksesta seuraavasti: valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan 800 euroa kokouksesta, ja muille valiokunnan jäsenille 400 euroa kokouksesta.

Lisäksi kaikille jäsenille korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti tositteita vastaan.

Nimitystoimikunnan kokoonpano



Vuoden 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset tehneeseen nimitystoimikuntaan kuuluvat:

Timur Kärki, Timur Kärjen nimeämänä

Petteri Venola, Petteri Venolan nimeämänä

Mika Varjus, Mika Varjuksen nimeämänä

Sami Somero, yhtiön hallituksen nimeämänä

Nimitystoimikunta teki kaikki ehdotuksensa yksimielisesti.

Gofore Oyj:n yhtiökokous päätti 29.4.2020 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä. Heistä kolme on yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan nimeämä edustaja ja yksi on yhtiön hallituksen keskuudestaan valitsema hallituksen jäsen.



Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.