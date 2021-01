Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 29.1.2021 klo 16.35

Innofactor ja norjalainen rahoituspalvelualan yritys ovat allekirjoittaneet sopimuksen koskien palveluiden siirtämistä ja toteuttamista Microsoft Azure -pilvipalvelualustalla. Toimitus perustuu Innofactor Virtual Data Center -ratkaisuun.

Sopimuksen arvonlisäveroton hinta on noin 500 000 euroa ja palvelut toimitetaan vuoden 2021 aikana.

Espoossa 29.1.2021

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Innofactor Oyj

Puh. 050 584 2029

sami.ensio@innofactor.com

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Keskeiset mediat

www.innofactor.com