February 01, 2021 07:45 ET

February 01, 2021 07:45 ET

ENENTO GROUP OYJ, SIJOITTAJAUUTINEN 1.2.2021 KLO 14.45

Korjaus: Enento Groupin tilinpäätöstiedotteen 2020 julkistaminen

Korjaus tilinpäätöstiedotteen julkaisuaikaan: perjantai 12.2.2021 klo 12.00.

Enento Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 2020 julkaistaan perjantaina 12.2.2021 klo 12.00. Tilinpäätöstiedote on saatavilla julkaisun jälkeen Enenton sijoittajasivuilla osoitteessa https://enento.com/sijoittajat/

Järjestämme samana päivänä analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille englanninkielisen webcast-lähetyksen, jossa toimitusjohtaja Jukka Ruuska ja talousjohtaja Elina Stråhlman esittelevät neljännen vuosineljänneksen tapahtumia ja tuloskehitystä.

Päivä ja aika: Perjantai 12.2.2021 klo 14.00

Englanninkielistä webcast-lähetystä ja puhelinkonferenssia voitte seurata osoitteessa: https://cloud.webcast.fi/enento/enento_2021_0212_q4

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla oleviin numeroihin.

Suomi: +358 (0)9 7479 0360

Ruotsi: +46 (0)8 5033 6573

Iso Britannia: +44 (0)330 336 9104

Yhdysvallat, LA: +1 323-701-0223

Yhdysvallat, NY: +1 646-828-8195

Puhelinkonferenssin ID-koodi: 984174

Tilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla Enenton sijoittajasivuilla klo 13.30 ja webcast-tallenne myöhemmin samana päivänä.

ENENTO GROUP OYJ

Lisätietoja:

Pia Katila

Sijoittajasuhdepäällikkö

puh. 010 270 7506

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 420 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 146 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.