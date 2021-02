ROBIT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 4.2.2021 KLO 12.00

ROBIT OYJ JULKAISEE VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN 18.2.2021 KLO 11.00

Tilinpäätöstiedote

Robit Oyj julkaisee vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteen torstaina 18.2.2021 klo 11.00. Tiedote on saatavilla julkaisun jälkeen yhtiön kotisivuilla www.robitgroup.com .

Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

Englanninkielinen webcast institutionaalisille sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestetään samana päivänä klo 14.00. Katsauksen esittelevät yhtiön toimitusjohtaja, Tommi Lehtonen ja talousjohtaja, Arto Halonen.

Tiedotustilaisuus järjestetään vain verkkolähetyksenä. Osallistu webcast-lähetykseen osoitteessa https://www.31415.fi/r18022103 tai vaihtoehtoisesti https://www.3141.fi/r18022103 .

Kysymyksiä voi esittää webcast-alustalla tai lähettämällä kysymykset etukäteen sähköpostitse osoitteeseen investors@robitgroup.com torstaihin 18.2.2021 klo 12.00 mennessä.

Tilaisuuden tallenne ja esitysmateriaali ovat saatavilla yhtiön kotisivuilla tilaisuuden jälkeen.

Hiljainen kausi

Tilinpäätöstiedotteen julkistamista edeltävä hiljainen kausi on meneillään ja jatkuu tilinpäätöstiedotteen julkistukseen saakka.

ROBIT OYJ

Arto Halonen

Lisätietoja:

Robit Oyj

Arto Halonen, talousjohtaja

+358 40 028 0717

arto.halonen@robitgroup.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.robitgroup.com