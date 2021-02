CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 4. HELMIKUUTA 2021 KLO 13.45

Cargotec-konserniin kuuluva Hiab on solminut sopimuksen Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) -yhtiön kanssa jopa 4 000 MULTILIFT-koukkulaitteen toimittamisesta vuosien 2021−2027 aikana. Tilauksen arvo voi nousta yli 180 miljoonaan euroon. Vuonna 2020 tehty alkuperäinen tilaus käsitti 540 yksikköä.

RMMV toimittaa MULTILIFT MSH-165-CL -koukkulaitteet Saksan puolustusvoimien eli Bundeswehrin logistiikkalaitokselle (BAAINBw) vuosien 2021−2027 aikana.



Koukkulaitteita asennetaan RMMV:n kestäviin ja maastokykyisiin HX 8x8 -ajoneuvoihin huhtikuusta 2021 alkaen. Bundeswehr lisää ajoneuvojen lukumäärää vuoteen 2023 mennessä, jolloin Saksa siirtyy Naton erittäin korkean valmiuden joukkojen (VJTF) johtoon.



MSH-165-CL-koukkulaitteilla varustetut RMMV HX 8x8 -ajoneuvot voivat nopeasti nostaa ja asettaa alas mukana tulevat flatrack-kontit. Lisäksi ajoneuvoihin mahtuu vaihdettava alusta tai kontti standardoitujen 20-jalkaisten ISO-liitäntöjen ansiosta. Uusi ajoneuvokanta parantaa Bundeswehrin logistiikkajoukkojen selviytymis- ja kestävyyskykyä sekä vahvistaa sen taktista joustavuutta.



”Olemme ylpeitä siitä, että RMMV ja Bundeswehr ovat valinneet uuteen ajoneuvokantaansa juuri MULTILIFT-koukkulaitteet. Tämä on jälleen yksi esimerkki siitä, miten Hiab kehittää oikeanlaisia ratkaisuja tekemällä pitkäaikaista yhteistyötä kumppaneidensa kanssa. Hiab Government Business Operationin pitkä kokemus puolustusjärjestelmistä mahdollisti laitteiden räätälöinnin vastaamaan kaikkia tarvittavia operatiivisia vaatimuksia, puolustusstandardeja ja spesifikaatioita, jotka RMMV ja loppukäyttäjä ovat testanneet tarkasti”, sanoo Hiab Government Business Operationsin johtaja Frank van Dongen.





Lisätietoja:

Frank van Dongen, Johtaja, Government Business Operations, Hiab, puh: +31 651 282 454, frank.van.dongen@hiab.com

Jon Lopez, varatoimitusjohtaja, vaihtolavalaitteet, puutavaranosturit, jätteet ja kierrätys, Hiab, puh: +46 706 008 067, jon.lopez@hiab.com

Nils Gjerstad, viestintäpäällikkö, Hiab, puh: +46 706 005 288, nils.gjerstad@hiab.com





Hiab lyhyesti

Hiab on maailman johtava ajoneuvojen kuormankäsittelylaitteiden sekä älykkäiden palvelujen ja digitaalisten ratkaisujen toimittaja. Hiabin noin 4000 työntekijää maailmanlaajuisesti työskentelevät intohimoisesti sen puolesta, että Hiab on asiakkaidensa paras kumppani ja ensisijainen ratkaisutoimittaja kuormankäsittelyssä. Alan edelläkävijänä ja ylpeänä 75-vuotisen historiansa aikana Hiab on sitoutunut innoittamaan ja muovaamaan älykkään kuormankäsittelyn tulevaisuutta.



Hiabin tuotevalikoimaan kuuluvat luokkSansa parhaat kuormankäsittelylaitteet, kuten HIAB-, EFFER- ja ARGOS-kuormausnosturit, LOGLIFT- ja JONSERED-puutavara- ja kierrätysnosturit, MOFFETT- ja PRINCETON-ajoneuvotrukit, MULTILIFT-vaihtolavalaitteet sekä ZEPRO-, DEL- ja WALTCO- takalaitanostimet. Hiab ProCare™ -huoltopalvelu, palkittu HiVision™ -nosturinohjausjärjestelmä ja HiConnect™ -alusta osoittavat, että Hiab haluaa jatkuvasti kehittää älykkäitä palveluja ja liitettäviä ratkaisuja, jotka tuovat lisäarvoa sen asiakkaille. www.hiab.com



Hiab on osa Cargotec-konsernia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto oli vuonna 2020 noin 3.3 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 11 500 henkilöä. www.cargotec.com

Liite