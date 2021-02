Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 4.2.2021 klo 17.45



Unkarin innovaatio- ja teknologiaministeriö on hyväksynyt Siili Solutions Oyj:n (”Siili”) ja Supercharge Holding Zrt:n välisen yrityskaupan, jossa Siili on sopinut ostavansa 55 prosenttia digitaalisten ratkaisujen toimittamiseen erikoistuneesta unkarilaisesta Supercharge Kft -yhtiöstä. Siili julkaisi tiedotteen yrityskauppaan liittyen 4.12.2020. Kauppa tullaan toteuttamaan helmikuun 2021 loppuun mennessä.



Toimitusjohtaja Marko Somerma

