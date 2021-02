DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.2.2021 KLO 11.30



DNA Oyj julkisti 2.2.2021 tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2020. Tiedotteessa oli ilmoitettu virheellisesti annettu konserniavustus, joka oli kirjattu tuloslaskelmaan (nettovaikutus 10,5 miljoonaa euroa), vaikka summa olisi pitänyt kirjata taseeseen vähentämään kertyneitä voittovaroja (oma pääoma).

Virheen korjaus ei vaikuta DNA:n käyttökatteeseen tai liiketulokseen.

Korjatut keskeiset tunnusluvut:

Milj. euroa 7–12/2020 7–12/2019 Muutos-% 1–12/2020 1–12/2019 Muutos-% Tulos ennen veroja 72 59 21 143 125 15 Tilikauden tulos 59 47 24 115 99 16 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 13 12 13 12 Oman pääoman tuotto (ROE), % 19 17 19 17 Osakekohtainen ja laimennettu osakekohtainen tulos (euroa) 0,45 0,36 0,87 0,75

Virheelliset luvut olivat:

Milj. euroa 7–12/2020 7–12/2019 Muutos-% 1–12/2020 1–12/2019 Muutos-% Tulos ennen veroja 59 59 -1 130 125 5 Tilikauden tulos 48 47 2 104 99 6 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 12 12 12 12 Oman pääoman tuotto (ROE), % 17 17 17 17 Osakekohtainen ja laimennettu osakekohtainen tulos (euroa) 0,37 0,36 0,79 0,75

Liitteenä korjattu tilinpäätöstiedote 2020 kokonaisuudessaan.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oyj, puh. 044 044 1000, jukka.leinonen@dna.fi

Talous- ja rahoitusjohtaja Maria Strömberg, DNA Oyj, puh. 044 044 3270, maria.stromberg@dna.fi

DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

