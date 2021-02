February 12, 2021 08:30 ET

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 12.2.2021 KLO 15.30

Enento Groupin toimitusjohtajan sijainen nimetty

Enento Group Oyj:n hallitus on tänään nimennyt toimitusjohtajan sijaiseksi Heikki Koivulan. Yhtiö täydentää liiketoiminnan jatkuvuutta turvaavia toimenpiteitä ja suunnitelmia nimeämällä toimitusjohtajalle sijaisen siltä varalta, että toimitusjohtaja on estynyt hoitamasta tehtävää. Varajärjestely on voimassa 12.2.2021 lähtien. Heikki Koivula toimii nykyisen Risk Decisions -liiketoiminta-alueen vastaavana johtajana ja vastaa 1.4.2021 lähtien uudesta Business Insight -liiketoiminta-alueesta.

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 425 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 151,3 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.