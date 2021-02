Rapala VMC Oyj

Pörssitiedote

12.2.2021 klo 22.00

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄSSÄ TARKOITETTU ILMOITUS

Rapala VMC Oyj on 12.2.2021 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Sofina SA:lta (Bryssel, Belgia).

Ilmoituksen mukaan Sofina SA:n yhteenlaskettu omistusosuus Rapala VMC Oyj:n osakkeista (ISIN: FI0009007355) laski alle viiden (5) prosentin 11.2.2021.

Rapala VMC Oyj:llä on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeiden kokonaismäärä on 39.000.000.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen Alle 5 % liputusrajan N/A Alle 5 % liputusrajan 39.000.000 Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 19.48 N/A 19.48

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Osakesarja / osakelaji Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) RAPALA VMC (FI0009007355) 0 N/A 0 N/A A YHTEENSÄ 0 0

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet

Ei ilmoitettuja

Tietoja liputusvelvollisesta

Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.

Lisätietoja:

Ei ilmoitettuja

RAPALA VMC OYJ

Lisätietoja antavat:

Olli Aho, sijoittajasuhteet, puh. +358 9 7562 540

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki ja keskeiset tiedotusvälineet

Rapala-konsernista

Rapala-konserni on maailman johtava kalastusvälineyritys ja globaali markkinajohtaja uistimissa, kolmihaarakoukuissa ja kalastukseen liittyvissä veitsissä ja työkaluissa. Konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja Rapalan jakeluverkosto on alan kattavin. Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa, Venäjällä, Indonesiassa ja Isossa-Britanniassa. Rapala-konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Mora Ice, StrikeMaster, Marttiini, Peltonen ja 13 Fishing Yhdysvaltain ulkopuolella sekä Okuma Euroopassa ja Venäjällä. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 261 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 2 100 henkilöä 42 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.

