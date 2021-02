NoHo Partners Oyj



PÖRSSITIEDOTE 15.2.2021 klo 17.15

NoHo Partners on saanut päätökseen neuvottelut uudesta pitkän aikavälin rahoituskokonaisuudesta

NoHo Partners Oyj on saanut päätökseen neuvottelut päärahoittajiensa kanssa rahoituskokonaisuudesta, jossa covid-19-pandemian alkaessa neuvoteltu siltarahoitus ja muut nykyisten rahoittajien olemassa olevat lainat on yhdistetty yhdeksi pitkän aikavälin rahoituskokonaisuudeksi. Neuvotellun noin 141 miljoonan euron rahoituskokonaisuuden tavoitteena on turvata yhtiön pitkän aikavälin rahoitusasema ja mahdollistaa poikkeusolojen jälkeinen jälleenrakennusohjelma.

Rahoituskokonaisuus koostuu viisivuotisesta ohjelmasta, jossa lainojen lyhennykset ovat tilikauden 2021 aikana 6 miljoonaa euroa ja tilikauden 2022 aikana noin 22 miljoonaa euroa. Rahoitusohjelman alkuvaiheessa rahoituslaitosten myöntämien lainojen kokonaiskorko nousee hieman yli 3 prosenttiin, kunnes covid-19-siltarahoitus on maksettu takaisin. Tämän jälkeen korkotaso palautuu asteittain noin 2,6 prosenttiin.



- Nyt sovitun rahoituspaketin myötä konsernimme rahoitus on varmistettu pitkälle aikavälille. Yhtiön kannalta oli tärkeää löytää pidempiaikainen ratkaisu, joka tasapainottaa rahoitusasemaamme tulevina vuosina ja mahdollistaa jälleenrakentamistoimenpiteet koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen jälkeen, sanoo NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström.

