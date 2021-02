TAALERI OYJ SISÄPIIRITIETO 18.2.2021 klo 8.15

Taaleri Oyj ei maksa tilikauden 2019 maksamatonta osinkoa, hallitus ehdottaa tilikauden 2020 osingoksi 0,32 euroa osakkeelta

Taaleri Oyj:n varsinainen yhtiökokous valtuutti 18.5.2020 Taaleri Oyj:n hallituksen päättämään myöhemmin korkeintaan 0,16 euron osingon maksamisesta osakkeelta tilikaudelta 2019. Taaleri Oyj:n hallitus on päättänyt 18.2.2021, että vuoden 2019 maksamatonta osinkoa ei makseta.

Tilikaudelta 2020 Taaleri Oyj:n hallitus ehdottaa maksettavan osinkoa 0,32 euroa osakkeelta.

Taaleri Oyj

Hallitus

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle.

Taalerilla oli kesäkuun 2020 lopussa hallinnoitavia varoja 7,1 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 700. Taaleri Oyj:llä on noin 5 200 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com