Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 22.2.2021 klo 15.30



Siili Solutions Oyj ilmoitti 3.12.2020 KTM Taru Salon valinnasta yhtiön johtoryhmän jäseneksi ja henkilöstöjohtajaksi viimeistään 1.3.2021 alkaen. Taru Salo on aloittanut johtoryhmän jäsenenä ja henkilöstöjohtajana 22.2.2021.





