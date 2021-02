DOVRE GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2020: Vakaa vuosi huolimatta Covid 19 pandemiasta

Dovre Group Oyj Tilinpäätöstiedote 25.2.2021 klo 8.45

Suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan vertailuluvut.

Tammi–joulukuu 2020

Liikevaihto oli 77,5 (83,1) milj. euroa – laskua 6,8 % koronaviruspandemian vuoksi tilapäisesti hidastuneen kysynnän ja negatiivisten valuuttakurssimuutosten seurauksena Projektihenkilöstö: liikevaihto oli 62,9 (77,0) milj. euroa – laskua 18,3 %. Konsultointi: liikevaihto oli 14,5 (6,1) milj. euroa – kasvua 136,7 %.

Liiketulos oli 2,4 (2,7) milj. Euroa – laskua 13,1 %. Vertailuvuonna liiketulokseen sisältyi 0,8 milj. euron myyntivoitto toimistokiinteistön myynnistä.

Tulos ennen veroja laski 2,2 (2,6) milj euroon ja sisälsi -0,2 (-0,1) milj. euroa rahoituseriä.

Tilikauden tulos oli 1,6 (2,1) milj. euroa.

Osakekohtainen tulos oli 0,016 (0,021) euroa.

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 4,2 (1,3) milj. euroa.

Hallitus ehdottaa 10.6.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksettaisiin 0,01 (0,01) euroa osakkeelta.

Heinä–joulukuu 2020

Liikevaihto oli 34,3 (44,9) milj. euroa – laskua 23,6 % koronaviruspandemian vuoksi tilapäisesti hidastuneen kysynnän ja negatiivisten valuuttakurssimuutosten seurauksena. Projektihenkilöstö: liikevaihto oli 27,5 (41,8) milj. euroa – laskua 34,3 %. Konsultointi: liikevaihto oli 6,8 (3,1) milj. euroa – kasvua 118,3 %.

Liiketulos oli 1,2 (2,2) milj. euroa – laskua 44,4 %. Vertailukaudella liiketulokseen sisältyi 0,8 milj. euron myyntivoitto toimistokiinteistön myynnistä.

Tulos ennen veroja oli 1,0 (2,2) milj. euroa. Erään sisältyy -0,2 (0,1) milj. euroa rahoituseriä.

Tilikauden tulos oli 0,5 (1,9) milj. euroa.

Osakekohtainen tulos oli 0,005 (0,018) euroa.

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 1,8 (2,7) milj. euroa.

NÄKYMÄT VUODELLE 2021

Tämänhetkisen Koronatilanteen perusteella Dovren liikevaihdon vuonna 2021 odotetaan kasvavan hieman vuodesta 2020. Dovre antaa vuoden 2021 liikevoittoa koskevan ennusteensa osana taloudellista raportointiaan viimeistään 28.4.2021.

TOIMITUSJOHTAJA ARVE JENSEN:

Dovren liikevaihto laski 6,8 prosenttia 77,5 miljoonaan euroon vuonna 2020 koronaviruspandemian aiheuttaman kysynnän hidastumisen vuoksi sekä euroon nähden heikon Norjan kruunun vaikutuksesta. Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihtomme oli 82,7 miljoonaa euroa eli vuoden 2019 tasolla. Liikevaihdon laskusta huolimatta saavutimme alkuperäisen kannattavuusennusteemme vuodelle 2020, ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 2,2 miljoonaan euroon. Olen tyytyväinen tähän suoritukseen vallinneessa poikkeuksellisessa markkinaympäristössä.

Koronaviruspandemian seurauksena asetettujen matkustus- ja muiden rajoitusten vaikutukset alkoivat näkyä erityisesti Projektihenkilöstötoiminnassamme maaliskuusta alkaen. Norja, suurin markkina-alueemme vahvalla öljy- ja kaasupainotuksella, kärsi rajoitteista erityisesti maalis–huhtikuussa, minkä seurauksina lomautimme henkilöstöä Norjassa.

Kysyntä alkoi elpyä asteittain toisen vuosipuoliskon aikana, ensin Singaporessa, Norjassa kesän jälkeen - öljy-yhtiöille suunnattujen veromuutosten tukemana - ja muissa yksiköissä vähitellen. Konsultointitoiminnassa Norjassa ja Suomessa osa projekteista viivästyi, mutta Konsultointitoiminta on yleisesti ottaen kärsinyt vähemmän pandemian vaikutuksista. Positiivinen markkinakehitys jatkui neljännellä kvartaalilla.

Asiakasprojektiemme monipuolisuus ja toimintamme maantieteellinen kattavuus ovat lisänneet liiketoimintamme sietokykyä koronapandemian aikana. Dovren vakaa taloudellinen tilanne ja oikea-aikaisesti toteutetut toimet kustannusten hallitsemiseksi ovat myös tukeneet liiketoimintaamme. Olen ollut erityisen ylpeä työntekijöidemme ja konsulttimme kyvystä pitää projektit käynnissä näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Olen myös erittäin iloinen siitä, että useat nykyiset asiakkaat ovat käyttäneet optioitaan sopimusten jatkamiseen ja että olemme voittaneet useita uusia puitesopimuksia ja yksittäisiä sopimuksia molemmissa liiketoimintayksiköissä.

Vuoden 2020 alussa odotimme liiketoimintamme jatkavan kasvuaan etenkin vuonna 2019 toteutetun Tech4Hire-yrityskaupan synergiaetujen ja Norjassa vuoden 2020 alussa toteutettujen organisaatiomuutosten vetämänä. Koronaviruspandemiasta huolimatta nämä hyödyt ovat toteutuneet vahvemman asiakaspohjan ja organisaation muodossa. Kilpailu on edelleen kovaa markkinoillamme, mutta konsulttien saatavuus on parantunut joidenkin alalla käynnissä olevien projektien viivästyttyä tai keskeydyttyä.

Vuonna 2021 keskitymme strategiamme mukaisesti kannattavaan kasvuun. Aiomme aktiivisesti laajentaa palvelujamme energiasektorilla, jossa on käynnissä merkittävä muutos kohti uusiutuvan ja tuulienergian laajempaa käyttöä. Tavoitteenamme on myös lisätä Konsultointitoiminnan osuutta koko liiketoiminnastamme ja laajentaa tällä alueella tarjontaamme uusille asiakkaille ja toimialoille kuten kuljetus, rakentaminen, ICT, puolustus ja terveydenhuolto.

Tällä hetkellä odotamme pandemian kielteisten vaikutusten vaikuttavan liiketoimintaamme jossain määrin ainakin seuraavien kuuden kuukauden jakson ajan. Seuraamme edelleen pandemian ja rokotuskattavuuden etenemistä, öljyn hintakehitystä ja muita markkinoiden liikkeitä. Tarvittaessa jatkamme toimintojemme mukauttamista vastaavasti.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

Miljoonaa euroa 7–12

2020 7–12

2019 Muutos

% 1–12

2020 1–12 2019 Muutos

% Liikevaihto 34,3 44,9 -23,6 77,5 83,1 -6,8 Liiketulos 1,2 2,2 -44,4 2,4 2,7 -13,1 % liikevaihdosta 3,5 4,8 3,0 3,3 Tulos ennen veroja 1,0 2,2 -56,5 2,2 2,6 -17,9 % liikevaihdosta 2,8 4,9 2,8 3,2 Tilikauden tulos 0,5 1,9 -72,4 1,6 2,1 -21,4 % liikevaihdosta 1,5 4,2 2,1 2,5 Liiketoiminnan nettorahavirta 1,8 2,7 -33,6 4,2 1,3 231,8 Nettovelat -2,4 0,0 -2,4 0,0 Nettovelkaantumisaste, % -10,1 0,2 -10,1 0,2 Tulos/osake, euroa Laimentamaton 0,005 0,018 -72,6 0,016 0,021 -22,7 Laimennettu 0,005 0,018 -72,6 0,016 0,021 -22,7

LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS

Liikevaihto tammi–joulukuussa

Konsernin liikevaihto laski 6,8 prosenttia ja oli 77,5 (83,1) miljoonaa euroa vuonna 2020. Laskuun vaikutti koronaviruspandemian aiheuttama kysynnän hidastuminen ja negatiiviset valuuttakurssimuutokset. Dovre Groupin Projektihenkilöstötoiminnan lukuihin on yhdistelty Tech4Hiren liikevaihto touko–joulukuulta 2019.

Projektihenkilöstön osuus konsernin liikevaihdosta oli 81 (93) prosenttia ja konsultoinnin 19 (7) prosenttia. Projektihenkilöstön liikevaihto laski 18,3 prosenttia 62,9 (77,0) miljoonaan euroon. Konsultoinnin liikevaihto kasvoi 136,7 prosenttia ja oli 14,5 (6,1) miljoonaa euroon.

Mikäli vertailuvuoden luvuissa huomioitaisiin takautuvasti tammikuussa 2020 tehdyn Norjan organisaatiomuutoksen vaikutus segmentteihin, olisi Projektihenkilöstön osuus liikevaihdosta ollut 83 prosenttia ja Konsultointitoiminnan osuus 17 prosenttia vuoden 2019 tammi–joulukuussa. Tällöin Projektiliiketoiminnan liikevaihto olisi vähentynyt 9,2 prosenttia vertailukaudesta. Konsultointiliiketoiminnassa liikevaihto olisi puolestaan kasvanut 5,1 prosenttia vertailukaudesta.

Markkina-alueittain EMEAn liikevaihto vuonna 2020 oli 59,9 (66,4) miljoonaa euroa eli 77 (80) prosenttia konsernin liikevaihdosta. AMERICAS-alueen liikevaihto oli 7,7 (9,6) miljoonaa euroa eli 10 (12) prosenttia konsernin liikevaihdosta. APAC-alueen liikevaihto oli 9,9 (7,2) miljoonaa euroa eli 13 (9) prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Valuuttakurssimuutoksilla, etenkin euroon nähden heikentyneellä Norjan kruunulla, oli selvä vaikutus liikevaihtoon. Kiintein valuuttakurssein laskettuna liikevaihto olisi ollut vuoden 2019 tasolla koronapandemian vaikutuksista huolimatta.

Vuonna 2020 useat asiakkaat päättivät laajentaa nykyisiä projekteja ja vahvistaa niihin sisältyneitä lisäprojektioptioit. Lisäksi Dovre voitti useita uusia puitesopimuksia sekä yksittäisiä projekteja.

Liikevaihto segmenteittäin

Milj. euroa 7-12

2020 7-12

2019 Muutos

% 1-12

2020 1-12

2019 Muutos

% Projektihenkilöstö 27,5 41,8 -34,3 62,9 77,0 -18,3 Konsultointi 6,8 3,1 118,3 14,5 6,1 136,7 Konserni yhteensä 34,3 44,9 -23,6 77,5 83,1 -6,8





Liikevaihto segmenteittäin

Milj. Euroa 7-12

2020 7-12

2019 Muutos

% 1-12

2020 1-12

2019 Muutos

% EMEA 26,2 36,2 -27,7 59,9 66,4 -9,8 AMERICAS 2,6 4,9 -46,9 7,7 9,6 -19,3 APAC 5,6 3,9 43,7 9,9 7,2 37,2 Konserni yhteensä 34,3 44,9 -23,6 77,5 83,1 -6,8

Dovre Groupin päämarkkinat alueittain:

EMEA: Norja, Lähi-Itä, Suomi

AMERICAS: Kanada, Yhdysvallat

APAC: Singapore

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,2 (0,8) miljoonaa euroa.

Liikevaihto heinä–joulukuussa

Dovre Groupin liikevaihto laski toisella vuosipuoliskolla 23,6 prosenttia ja oli 34,3 (44,9) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski koronaviruspandemian aiheuttaman kysynnän hidastumisen ja negatiivisten valuuttakurssimuutosten vuoksi.

Projektihenkilöstön osuus liikevaihdosta oli 80 (93) prosenttia ja konsultoinnin 20 (7) prosenttia. Projektihenkilöstön liikevaihto laski 34,3 prosenttia 27,5 (41,8) miljoonaan euroon ja konsultoinnin liikevaihto kasvoi 118,3 prosenttia 6,8 (3,1) miljoonaan euroon. Segmenttien liikevaihdon kehitykseen vaikutti liiketoimintaympäristön muutosten lisäksi tammikuussa 2020 toteutettu organisaatiouudistus Norjassa.

Kannattavuus tammi–joulukuussa

Vuonna 2020 liiketulos laski 2,4 (2,7) miljoonaan euroon, mikä vastaa 3,0 (3,3) prosenttia liikevaihdosta. Projektihenkilöstön liiketulos oli 1,9 (2,4) miljoonaa euroa. Konsultoinnin liiketulos oli 1,5 (0,6) miljoonaa euroa. Muiden toimintojen liiketulos oli -0,7 (-0,1) miljoonaa euroa. Vertailuvuonna lukuun sisältyi 0,8 miljoonan euron luovutusvoitto toimistotilojen myynnistä syyskuussa 2019. Kohdistamattomat kustannukset olivat -0,3 (-0,3) miljoonaa euroa. Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut laskivat kuta kuinkin samassa tahdissa liikevaihdon kasvun kanssa eli 6,2 prosenttia 71,0 (75,6) miljoonaan euroon.

Mikäli vertailukauden luvuissa huomioitaisiin takautuvasti tammikuussa 2020 tehdyn Norjan organisaatiomuutoksen vaikutus segmentteihin, olisi Projektihenkilöstön liikevoitto ollut 1,7 miljoonaa euroa ja konsultointiliiketoiminnan liikevoitto 1,3 miljoonaa euroa vuonna 2019.

Liiketulos

Milj. euroa 7-12

2020 7-12

2019 Muutos

% 1-12

2020 1-12

2019 Muutos

% Projektihenkilöstö 0,9 1,5 -40,4 1,9 2,4 -20,6 Konsultointi 0,8 0,4 81,5 1,5 0,6 130,0 Muut toiminnot** -0,3 0,4 -196,8 -0,7 -0,1 -1 056,6 Kohdistamattomat* -0,1 -0,2 6,3 -0,3 -0,3 -12,7 Konserni yhteensä 1,2 2,2 -44,4 2,4 2,7 -13,1

* Kohdistamattomia kuluja ovat asiakassopimusten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden poistot sekä IFRS 16 -standardin käyttöönotosta aiheutuneet kirjaukset (vuonna 2019).

** Vuoden 2019 luku sisältää toimistokiinteistöstä saadun luovutusvoiton.

Kannattavuus heinä–joulukuussa

Toisella vuosipuoliskolla liiketulos laski 1,2 (2,2) miljoonaan euroon. Projektihenkilöstön liiketulos oli 0,9 (1,5) miljoonaa euroa ja konsultoinnin liiketulos oli 0,8 (0,4) miljoonaa euroa. Muiden toimintojen liiketulos oli -0,3 (0,4) miljoonaa euroa. Vertailuvuonna muiden toimintojen liiketulokseen sisältyi 0,8 miljoonan euron luovutusvoitto toimistotilojen myynnistä syyskuussa 2019.

Tulos

Konsernin tulos ennen veroja oli 2,2 (2,6) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyi -0,2 (-0,1) miljoonaa euroa rahoituseriä, joista 0,2 (0,2) miljoonaa euroa liittyy SaraRasa Bioindo -sijoituksen arvon kirjaamiseen käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Dovre omistaa 19,9 prosenttia SaraRasan osakkeista.

Konsernin tilikauden tulos verojen jälkeen oli 1,6 (2,1) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos vuonna 2020 oli 0,02 (0,02) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 7,9 (10,3) prosenttia.

RAHOITUS, RAHAVIRTA JA INVESTOINNIT

Konsernin taseen loppusumma oli joulukuun 2020 lopussa 44,5 (49,5) miljoonaa euroa. Konsernin likvidien varojen määrä oli 8,5 (5,8) miljoonaa euroa. Konsernilla on lisäksi käyttämättömiä shekkitililimiittejä.

Omavaraisuusaste oli joulukuun lopussa 53,6 (49,2) prosenttia ja nettovelkaantumisaste (gearing)

-10,1 (0,2) prosenttia. Korollista vierasta pääomaa oli 6,1 (5,8) miljoonaa euroa, ja sen osuus oman ja vieraan pääoman yhteissummasta oli 13,8 (11,8) prosenttia. Korollisesta vieraasta pääomasta yhteensä 4,2 (3,1) miljoonaa euroa oli lyhytaikaista ja 1,9 (2,7) miljoonaa euroa pitkäaikaista.

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta oli 4,2 (1,3) miljoonaa euroa, johon sisältyy käyttöpääoman muutos 1,9 (-1,1) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirtaan vaikutti erityisesti myyntisaamisten ja ja ostovelkojen vähennys vertailuvuodesta.

Investointien nettorahavirta oli -1,0 (-0,2) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit olivat 0,0 (0,1) miljoonaa euroa, aineellisten hyödykkeiden myyntituotot 0,0 (1,6) miljoonaa euroa ja yritysostot (Tech4Hire-yrityskaupan lisäkauppahinnan maksu) -1,0 (-1,8) miljoonaa euroa.

Rahoituksen nettorahavirta oli -0,1 (-0,4) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta sisältää suunnatun 0,3 miljoonan osakeannin, joka liittyy ylimääräisen kauppahinnan maksamiseen Tech4Hire-myyjille (vertailuvuonna 0,4 miljoonaa euroa Tech4Hire-yritysoston yhteydessä toteutettuun osakeantiin). Katsauskaudella maksettiin osinkoja 1,0 (1,0) miljoonaa euroa. Taseen liikearvo oli katsauskauden päättyessä yhteensä 16,4 (17,4) miljoonaa euroa. Viitteitä omaisuuserien arvonalentumisista ei ole todettu.

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA

Muutokset Norjan toiminnan juridisessa liiketoimintarakenteessa

Dovre Group uudelleenorganisoi tammikuun alusta 2020 alkaen toimintonsa Norjassa ja siirsi osan Projektiliiketoiminnasta osaksi Konsultointiliiketoimintaa. Uudessa organisaatiorakenteessa on yhdistetty omiksi kokonaisuuksiin ne liiketoiminnot, joissa on energia-alaan liittyviä erityispiirteitä tai konsultointitoimintaan liittyvää ydinosaamista. Uusi rakenne mahdollistaa Dovren henkilöstön ammattitaidon hyödyntämisen asiakasprojektien hoidossa ja liiketoiminnan kehittämisessä aiempaa paremmin.

Muutokset jälkeen Norjassa toimivat yhtiöt ovat Dovre Group Energy AS ja Dovre Consulting AS. Dovre Group Energy AS, aikaisemmalta nimeltään Dovre Group Projects AS, keskittyy projektihenkilöstön tarjoamiseen energiatoimialan asiakkaille. Dovre Consulting AS keskittyy konsultointiin, projektikonsultointiin ja projektihenkilöstön tarjoamiseen pääosin muille kuin energiatoimialan asiakkaille.

Dovre Group Energy AS raportoidaan osana Projektihenkilöstö-liiketoimintaa konsernin taloudellisissa raporteissa. Dovre Group Consulting AS raportoidaan osana Konsultointiliiketoimintaa konsernin taloudellisissa raporteissa. Muutoksilla ei ole vaikutusta yhtiön rakenteisiin muissa yksiköissä Norjan ulkopuolella.

Tytäryhtiö Venäjälle

Dovre Group laajensi toimintaansa helmikuussa 2020 Venäjän länsiosaan perustamalla uuden tytäryhtiön Pietariin (Dovre ooo). Alun perin yhtiö suunnitteli tarjoavansa projektihenkilöstöä, erikoisasiantuntijoita ja edistyksellisiä projektipalveluita ulkomaalaisille ja venäläisille yhtiöille sekä hallinnon tukipalveluita ja muita back-office -toimintoja sisäisesti muille Dovre Group -konsernin yhtiöille Dovren kustannustehokkuuden ja tuloksen parantamiseksi, mutta koronaviruspandemia on hidastanut toiminnan käynnistymistä huomattavasti.

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS



Konsernin tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 0,2 (0,2) miljoonaa euroa eli 0,2 (0,2) prosenttia liikevaihdosta.

HENKILÖSTÖ

Dovre Group työllisti joulukuun lopussa 610 (691) henkilöä, joista 521 (653) työskenteli Projektihenkilöstötoiminnassa, 86 (35) Konsultointitoiminnassa ja 3 (3) Muissa toiminnoissa. Norjassa tapahtunut organisaatiomuutos lisäsi Konsultointitoiminnan henkilöstömäärää ja laski Projektihenkilöstön työntekijöiden määrää. Projektihenkilöstön työntekijöiden määrä laski myös koronaviruspandemien aiheuttamien, kysynnän laskuun liittyvien sopeutustoimien seurauksena.

Tilikauden keskimääräinen henkilöstömäärä oli 629 (620). Projektihenkilöstötoiminnassa työskenteli 541 (580) henkilöä ja Konsultointitoiminnassa 85 (37) henkilöä. Projektihenkilöstöstä 22 (30) prosenttia oli itsenäisiä liikkeenharjoittajia.

Konsernin henkilöstökulut vuonna 2020 olivat 70,9 (75,6) miljoonaa euroa.

Henkilöstö,

Keskimäärin 7-12

2020 7-12

2019 Muutos

% 1-12

2020 1-12

2019 Muutos

% Projektihenkilöstö 507 644 -21.3 541 580 -6.7 Konsultointi 84 37 127.0 85 37 129.5 Muut toiminnot 3 3 0.0 3 3 0.0 Konserni yhteensä 594 684 -13.2 629 620 1.5

YHTIÖN JOHTO



Dovre Group nimitti uudeksi talousjohtajaksi KTM Sirpa Haaviston edellisen talousjohtajan Mari Paskin erottua tehtävästään heinäkuussa 2020. Haavisto aloitti tehtävässään 1.10.2020 ja raportoi toimitusjohtaja Arve Jensenille. Haavisto on lisäksi Dovre-konsernin johtoryhmän jäsen.

Vuoden 2020 lopussa Dovre Groupin johtoryhmään kuuluivat Arve Jensen (toimitusjohtaja), Stein Berntsen (johtaja, Konsultointi-liiketoiminta-alue) ja Sirpa Haavisto (talousjohtaja).

OSAKE, OSAKKEENOMISTAJAT JA OPTIO-OIKEUDET

Osakepääoma ja osakevaihto

Dovre Group Oyj:llä on yksi osakesarja. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen. Dovre Group Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Dovre Group Oyj:n osakepääoma 1.1.2020 ja 31.12.2020 oli 9 603 084,48 euroa. Osakkeiden lukumäärä oli 1.1.2020 yhteensä 101 946 747 kappaletta ja 31.12.2020 102 956 494 kappaletta.

Osakkeiden lukumäärä kasvoi vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä, kun Dovre-konserni laski liikkeelle suunnatussa osakeannissa 1 009 747 uutta osaketta Tech4Hire AS:n myyjille. Liikkeeseenlasku liittyi lisäkauppahinnan maksamiseen Tech4Hiren myyjille, koska osa lisäkauppahinnasta tuli käyttää uusien Dovre Group Oyj:n osakkeiden merkintään. Osakkeen merkintähinta oli 0,34 euroa ja merkintähinta yhteensä 343 314,00 euroa. Osakkeen merkintähinta perustui Dovre-konsernin osakkeiden vaihdolla painotettuun keskikurssiin Nasdaq Helsingissä 7.2.2020–13.2.2020 välisenä aikana. Osakkeen merkintähinta kirjattiin kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Vuonna 2020 Dovre Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä noin 31,1 (50,0) miljoonaa kappaletta, mikä vastasi noin 8,7 (11,9) miljoonan euron vaihtoa. Vertailuvuoden kaupankäyntimäärään vaikutti yhtiön suurimpien osakkeenomistajien marraskuun alussa 2019 tekemät osakekaupat.

Kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi vuonna 2020 oli 0,28 (0,24) euroa, alin kurssi 0,20 (0,20) euroa ja ylin kurssi 0,37 (0,34) euroa. Osakkeen päätöskurssi 31.12.2020 oli 0,28 (0,29) euroa.

Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli noin 28,7 (29,6) miljoonaa euroa.

Omat osakkeet

Dovre Group Oyj ei hankkinut tilikaudella yhtiön omia osakkeita. Yhtiön hallussa oli joulukuun 2020 lopussa 870 337 yhtiön omaa osaketta, joiden osuus yhtiön kaikista osakkeista oli noin 0,8 %.

Osakkeenomistajat ja hallituksen ja toimitusjohtajan omistus

Dovre Group Oyj:llä oli 31.12.2020 yhteensä 4 016 (3 875) rekisteröityä osakkeenomistajaa, joista 10 (8) oli hallintarekisteröityjä. Hallintarekisteröityjyn omistuksen osuus oli 4,2 (2,4) prosenttia kokonaisosakemäärästä.

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistus sisältäen heidän määräys- ja/tai vaikutusvaltayhtiöiden ja samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten kautta omistetut osakkeet oli 31.12.2020 yhteensä 8 147 751 osaketta (7 997 751) osaketta, mikä vastaa noin 7,9 (7,8) prosenttia koko osake- ja äänimäärästä.

Hallituksen ja toimitusjohtajan omistus 31.12.2020 Osakkeita, Osuus osakkeista, Nimi kpl % Svein Stavelin 334 613 0,3 Ilari Koskelo 1) 7 279 653 7,1 Antti Manninen 2) 533 485 0,5 Kristine Larneng 0 0,0 Hallituksen jäsenet yhteensä 8 147 751 7,9 Arve Jensen, CEO 80 000 0,1

1) Mukaan lukien Ilari Koskelon määräysvaltayhtiö Navdata Oy:n omistamat 1 300 000 osaketta.

2 Mukaan lukien Antti Mannisen määräysvaltayhtiö Amlax Oy:n omistamat 300 000 osaketta ja vaikutusvaltayhtiö Rio Group Oy:n omistamat 100 000 osaketta.

Tilikauden aikana annettiin yksi liputusilmoitus, kun Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n omistusosuus Dovre Group Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä nousi elokuussa yli 10 prosentin. Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n ja K22 Finance Oy:n (molemmat Kyösti Kakkosen määräysvallassa olevia yhteisöjä) yhteenlaskettu omistusosuus on 11,96 prosenttia.

Osakassopimukset

Dovre Group Oyj:n tiedossa ei ole yhtiön omistukseen tai äänivallan käyttöön liittyviä osakassopimuksia.

Optio-oikeudet

Katsauskauden lopussa ei ollut avoimia optio-ohjelmia. 2013C-optio-ohjelman merkintäaika päättyi 28. helmikuuta 2020. Vuoden 2013C-optio-ohjelman osakkeiden merkintäaika oli 1.3.2017–28.2.2020 ja merkintähinta 0,43 euroa. Tilikaudella ei merkitty osakkeita optio-ohjelmalla.

Lisätietoja Dovren osakkeista ja osakkeenomistajista ja optio-ohjelmista löytyy osoitteesta www.dovregroup.com/investors.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 2018–2020

Dovre Groupin hallitus päätti yhtiön ylimmän johdon pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustin- ja sitouttamisjärjestelmästä kesäkuussa 2018. Palkkio perustuu vuosittain asetettavien tavoitteiden saavuttamiseen ja palveluehdon täyttämiseen. Järjestelmän pääasiallinen mittari on liikevoitto.

Avainhenkilö on itse vastuussa palkkion veroista. Sitouttamisjakso päättyy vuoden 2021 alussa, jolloin ansaitut osakkeet luovutetaan avainhenkilöille.







Arvioitu ansaittujen osakkeiden määrä

Vuosi Osakkeita, kpl 2018 213 960 2019 354 564 2020 290 105 Yhteensä accrued 858 629

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Dovre Group Oyj:n 28.4.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2019 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osingonjaosta harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,01 euroa osakkeelta tilikaudelta 2019. Dovre Group Oyj:n hallitus päätti 26.10.2020 jakaa tämän valtuutuksen perusteella osinkoa 0,01 euroa osakkeelta osakkeenomistajalle, joka on osingon täsmäytyspäivänä 2.11.2020 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettiin 10.11.2020.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Svein Stavelin, Ilari Koskelo, Kristine Larneng ja Antti Manninen. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 35 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 25 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 22 000 euroa vuodessa. Hallituspalkkiot maksetaan rahana. Lisäksi korvataan kohtuulliset matkakustannukset.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö BDO Oy. BDO Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ari Lehto. Tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan hyväksytyn laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti Dovre Group Oyj:n hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä päättämään yhtiön omien osakkeiden antamisesta, luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta. Molemmat valtuutukset koskevat enintään 10 100 000 osaketta, mikä vastaa enintään 9,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2021 saakka ja kumoavat aikaisemmin annetut vastaavat valtuutukset.

Dovre Group Oyj:n hallitus ei käyttänyt tilikaudella vuonna 2019 tai 2020 annettuja valtuutuksia omien osakkeiden hankkimiseksi. Hallitus käytti vuonna 2019 annettua valtuutusta omien osakkeiden antamiseksi päättäessään Tech4Hiren myyjille suunnatusta osakeannista helmikuussa 2020. Vastaava vuonna 2020 annettu valtuutus on kokonaan käyttämättä.

Yhtiökokouksen päätökset ovat kokonaisuudessaan luettavissa Dovren internetsivuilla https://www.dovregroup.com/investors/share-and-ownership.html#authorizations

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Projektihenkilöstötoiminnassa yksi merkittävimmistä riskeistä on asiakkaiden liiketoiminnan syklisyys. Norjan markkinatilanteen kehitys on liiketoimintaryhmälle erityisen tärkeää Norjan markkinoilla saavutetun vahvan markkina-aseman johdosta. Lisäksi toiminnan laajentaminen uusiin asiakassegmentteihin edellyttää panostuksia ja altistaa riskeille. Liiketoimintaryhmän muut haasteet ovat kilpailukyvyn ja kannattavuuden ylläpitäminen. Liiketoimintaryhmän toiminta on projektiluontoista, mikä luo epävarmuutta toiminnan ennustettavuuteen. Paikallisesti saattaa ajoittain olla riippuvuutta yhdestä suuresta projektista tai asiakkaasta. Dovre Groupilla on vastuu konsulttiensa työsuorituksesta. Yhtiöllä ei kuitenkaan ole kokonaisvastuuta projektien toimituksesta.

Konsultointiliiketoiminnassa yleinen taloudellinen epävarmuus ei vaikuta yhtä suoraan Dovre Groupin palveluiden kysyntään. Tämä johtuu siitä, että yhtiön merkittävä asiakas Norjan julkinen sektori pyrkii investoimaan vastasyklisesti. Toimitusprojekteihin liittyy lisäksi vähäisiä asiakkaista ja omasta henkilöstöstä johtuvia riskejä, kuten projektien viivästyminen tai avainhenkilöstön menetykset.

Dovre Group on vähemmistöosakkaana puujätteestä pellettejä tuottavassa yhtiössä SaraRasa Bioindo Pte. Ltd:ssä (Bioindo). Bioindon tuotantoyksikkö sijaitsee Indonesiassa, jossa on korkea maariski. Muita olennaisia riskejä ovat mm. kaupallisiin sopimuksiin, erityisesti raaka-aineen ostoja lopputuotteen myyntisopimuksiin, liittyvät riskit. Dovre Group kirjaa sijoituksen käypään arvoon tulosvaikutteisesti.

Konsernin raportointivaluutta on euro. Konsernin toiminnan kannalta merkittävimmät valuutat ovat Norjan kruunu, Kanadan dollari, Singaporen dollari ja Yhdysvaltain dollari. Vaikka myynti ja vastaavat kulut ovat pääosin samassa valuutassa, valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa yhtiön liikevaihdon lisäksi myös liiketulokseen. Valuuttamääräisistä varoista ja veloista voi myös syntyä kurssivoittoja tai -tappioita. Valuuttariskit suojataan tarvittaessa keskitetysti konsernissa.

MUUT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA

Dovre Groupin osakkuusyhtiön (omistusosuus 19,86 %) SaraRasa Bioindo Pte. Ltd:n kokonaan omistama tytäryhtiö PT SaraRasa Biomass päätti joulukuussa 2020 laajentaa tuotantoaan tehdaspaikkakunnallaan Surabayassa.

Tehtaan laajennuksen odotetaan valmistuvan elokuuhun 2021 mennessä, ja sen myötä tuotantokapasiteetti nousee yli 20 prosenttia ja varastointikapasiteetti yli kaksinkertaistuu vuodesta 2020. Tehtaan laajentamisen odotetaan parantavan tehtaan kannattavuutta mittakaavaetujen ansiosta, ja se rahoitetaan PT SaraRasa Biomassin ylimääräisillä kassavaroilla.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Dovre Group vahvisti 3.2.2021 vuotta 2020 koskevan ohjeistuksensa ja julkaisi alustavat liikevaihto- ja liikevoittoluvut vuodelta 2020. Yhtiö ilmoitti lisäksi siirtävänsä koronarokotteen viivästymisen vuoksi suunnitellun varsinaisen yhtiökokouksen 2021 huhtikuun 8. päivästä kesäkuun 10. päivään. Dovre Group ilmoitti lisäksi julkaisevansa vuoden 2021 taloudellisen ennusteensa osana ensimmäisen vuosineljänneksen taloudellista raportointia 28.4.2021.

HALLITUKSEN OSINGONJAKOEHDOTUS

Emoyhtiö Dovre Group Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat 18 470 517,04 euroa. Hallitus ehdottaa 10.6.2021 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,01 (0,01) euroa osakkeelta.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Espoossa, 24.2.2021

DOVRE GROUP OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Arve Jensen, toimitusjohtaja

arve.jensen@dovregroup.com

puh. +47 90 60 78 11

Sirpa Haavisto, talousjohtaja

sirpa.haavisto@dovregroup.com

puh. 020 436 2000

Taloudellinen raportointi vuonna 2021

Yhtiö julkistaa vuoden 2021 taloudelliset katsaukset seuraavasti:

Ensimmäisen vuosineljänneksen liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2021 keskiviikkona 28.4.2021

Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021 keskiviikkona 28.7.2021

Kolmannen vuosineljänneksen liiketoimintakatsaus 1.1.–30.9.2021 keskiviikkona 27.10.2021

Yhtiön varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 10.6.2021. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin. Vuosikertomus vuodelta 2020, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, julkaistaan yhtiön internet-sivuilla viikolla 11.

