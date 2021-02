Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 25.2.2021 kello 16.00





Siili Solutions Oyj - Johdon liiketoimet - Malviniemi

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Malviniemi, Jarkko

Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Siili Solutions Oyj

LEI: 7437003WYXJUSV27Q316

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 7437003WYXJUSV27Q316_20210224142052_29

Liiketoimen päivämäärä: 2021-02-23

Kauppapaikka: XHEL

Instrumentti tyyppi: OSAKE

ISIN: FI4000043435

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 94 Yksikköhinta: 15.9784 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 94 Keskihinta: 15.9784 EUR





Lisätietoja:

Johtaja, lakiasiat ja sijoittajasuhteet

Puhelin: 045 635 7416, sähköposti: hanna.seppanen(at)siili.com





Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.siili.com/fi