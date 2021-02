February 26, 2021 08:24 ET

February 26, 2021 08:24 ET

13:30 Lontoo, 15:30 Helsinki, 26.2.2021 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

AFARAK GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2020

Afarak Group on oikaissut H1 2020 ja 2019 lukunsa johtuen Afarak Mogale (Pty) Ltd:n määräysvallan menetyksestä ja konsolidoinnin lopettamisesta. Afarak Group oikaisi Afarak Mogale (Pty) Ltd:n aiemmin raportoidut tuloslaskelman luvut lopetetuiksi toiminnoiksi. Aiemmin raportoituihin taselukuihin ei ole tehty muutoksia.

H2/20 H2/19

Oikaistu 2020 2019

Oikaistu Liikevaihto MEUR 24,3 42,6 59,8 97,9 Käyttökate MEUR -3,7 -4,9 -4,1 -5,4 Liikevoitto MEUR -13,0 -6,9 -14,7 -9,1 Tulos ennen veroja MEUR -14,9 -10,1 -19,0 -5,8 Tulos – jatkuvat toiminnot MEUR -13,3 -9,6 -17,9 -6,1 Tulos – lopetetut toiminnot MEUR 17,6 -20,1 6,1 -52,8 Kauden tulos

Osakekohtainen tulos MEUR

EUR 4,4

-0,02 -29,7

-0,12 -11,8

-0,05 -58,9

-0,23 Käyttökate-% % -15,2 -11,6 -6,8 -5,5 Liikevoitto-% % -53,7 -16,1 -24,7 -9,2 Tulos-% % -61,5 -23,8 -31,8 -5,9 Henkilöstö (kauden lopussa) 621 905 621 905

VUODEN 2020 TOISEN VUOSIPUOLISKON YHTEENVETO

Liikevaihto laski 42,9 prosenttia 24,3 (H2/2019: 42,6) miljoonaan euroon alhaisemmista myyntimääristä ja alhaisemmista hinnoista johtuen;

Jalostettujen Erikoismetalliseosmateriaalien myynti laski 44,4 prosenttia 6 459 (H2/2019: 11 608) tonniin;

Louhitut tonnit laskivat 50,5 prosenttia 82 120 (H2/2019: 166 060) tonniin johtuen väliaikaisesta keskeytyksestä Etelä-Afrikan kaivosten kaivostoiminnassa;

Konsernin käyttökate nousi -3,7 (H2/2019: -4,9) miljoonaan euroon ja käyttökateprosentti oli -15,2 (H2/2019: -11,6);

Stelliten kaivoksen pitkäaikaisista varoista tehty alaskirjaus 6,6 (H2/2019: 0,0) miljoonaa euroa;

Liikevoitto oli -13,0 (H2/2019: -6,9) miljoonaa ja liikevoittoprosentti -53,7 (H2/2019: -16,1);

Jatkuvien toimintojen kauden tulos oli -13,3 (H2/2019: -9,6) miljoonaa euroa;

Liiketoiminnan rahavirta oli -2,2 (H2/2019: 3,1) miljoonaa euroa. Nettovelka laski 48,2 (31.12.2019: 55,1) (30.6.2020: 54,7) miljoonaan euroon;

Rahat ja pankkisaamiset 31.12.2020 olivat 1,1 (31.12.2019: 5,4) (30.6.2020: 6,1) miljoonaa euroa.

KOKO VUODEN 2020 YHTEENVETO

Vuonna 2020 liikevaihto laski 38,9 prosenttia alhaisempien myyntimäärien sekä Erikoismetalliseos- että Rautametalliseossegmenttien alhaisempien myyntihintojen takia;

Jalostettujen materiaalien myynti laski 58,1 prosenttia 34 356 (2019: 81 802) tonniin;

Louhitut tonnit laskivat 48,3 prosenttia 184,779 (2019: 357 557) tonniin johtuen vähäisestä toiminnasta Etelä-Afrikan kaivoksilla vuoden aikana;

Käyttökate parani -4,1 (2019: -5,4) miljoonaan euroon ja liikevoitto oli -14,7 (-9,1) miljoonaa euroa;

Stelliten kaivoksen pitkäaikaisista varoista tehty alaskirjaus 6,6 (0,0) miljoonaa euroa;

Lopetettujen toimintojen tulos oli 6,1 (-52,8) miljoonaa euroa;

Jatkuvien toimintojen koko vuoden tulos oli -17,9 (-6,1) miljoonaa euroa

MARKKINANÄKYMÄT VUODELLE 2021

Rokotteisiin liittyvien positiivisten uutisten tulisi käynnistää ruostumattoman teräksen kysynnän elpyminen ja sen seurauksena myös kromin kysynnän elpyminen Kiinan ollessa pääasiallinen myötävaikuttaja.

Oletus perustuu konkreettisiin merkkeihin automarkkinan elpymisessä.

Lentoliikenneteollisuudessa oli pohjakosketus vuonna 2020, ja suunta voi olla vain parempaan vuoden 2021 tilausten ja myytyjen lentojen osalta.

Viimeisimpänä muttei vähäisimpänä, kotitalous- ja asuntomarkkinat näyttelevät merkittävää roolia kysynnän kasvussa.

Odotuksia kehityssuunnalle antaa Euroopan ferrokromin sopimushinnan nousu tasolle 1,175 $/pauna vuoden 2021 ensimmäisellä kvartaalilla, jossa on 3,1 prosenttia kasvua verrattuna neljänteen kvartaaliin 2020. Vuoden 2021 kaksi ensimmäistä kuukautta osoittivat jo parempaa kysyntää ja parempia hintoja matalahiiliselle Ferrokromille.

TOIMITUSJOHTAJA GUY KONSBRUCK

“Vuoden 2020 toisen vuosipuoliskon aikana kromiteollisuuden liiketoimintaolosuhteet pysyivät heikkona. Kiinaa lukuun ottamatta pandemialla on ollut tiukka ote kaikkiin talouksiin, mikä piti ruostumattoman teräksen markkinan hyvin vaimeana. Mogalen asettaminen business rescue-saneerausmenettelyyn (ja lopullinen määräysvallan menetys syyskuussa) ja sitä seurannut tuotannon pysäytys on johtanut yhtiön plasmaferrokromin hintariippuvuuden asteittaiseen vähenemiseen.

Erikoismetalliseos-segmenttimme jatkoi toimintaa tyydyttävämmin, olosuhteet huomioiden. Matalahiilisen ferrokromin hinnat pysyivät paineen alla ja pyrkimyksemme tuotannon mukauttamiseen kysynnän mukaan johti heikompaan kiinteiden kustannusten jakoon ja lopulta korkeampaan tuotantokustannukseen. Tämän seurauksena Erikoismetalliseos-segmenttimme liiketoiminta oli lievästi tappiollista.

Afarak oli pakotettu vähentämään Etelä-Afrikan kromimalmin tuotantoaan merkittävästi johtuen koronatilanteesta sekä heikosta markkinatilanteesta.

Afarakin pääpainopisteet vuonna 2021 ovat operatiivinen ja taloudellinen vakaus ja jatkuvuus, erityisesti volyymien ja kannattavuuden kasvu Erikoismetallisseos-segmentissä.”

Helsingissä, 26.2.2021

Afarak Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com .

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Lontoon pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet

www.afarak.com

Liite