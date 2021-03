March 01, 2021 09:30 ET

SCANFIL OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 1.3.2021 klo 16.30

Pasi Hiedanpää (VTM) on aloittanut Scanfil Oyj:n sijoittajasuhteiden ja ulkoisen viestinnän johtajana 1.3.2021. Pasi siirtyi Scanfiliin viestintätoimisto Cocommsista, jossa hän on vastannut sijoittajasuhteiden ja ulkoisen viestinnän palveluista. Tätä ennen hän on toiminut muun muassa Ahlstrom-Munksjön ulkoisen viestinnän päällikkönä ja Technopoliksen sijoittajasuhde- ja viestintäpäällikkönä.

”Toivotamme Pasin tervetulleeksi. Hänen osaamisprofiilinsa oli meille juuri sopiva, sillä hän pystyy ottamaan haltuunsa sijoittajasuhteet ja ulkoisen viestinnän sekä kehittämään niitä edelleen”, sanoo toimitusjohtaja Petteri Jokitalo. ”Sijoittajasuhteita aiemmin hoitanut Jussi Kukkonen jää maaliskuussa eläkkeelle lähes kahdenkymmenen vuoden Scanfil-uran jälkeen. Kiitämme Jussia hyvästä työstä ja toivotamme hänelle leppoisia eläkepäiviä.”

Sijoittajaviestinnässä Scanfilin tavoitteena on vahvistaa sijoittajatarinaamme ja lisätä merkittävästi aktiviteettitasoa. Ulkoisessa viestinnässä keskitymme yleisen tunnettuuden parantamiseen ja markkinoinnin tukemiseen viestinnällisin keinoin.

"Scanfilia voidaan tuloksentekokykynsä ja vahvan taseensa ansiosta pitää yhtenä Helsingin pörssin laatuyhtiöistä. Kannattava kasvu on luonut pohjan omistaja-arvon lisäämiselle ja mahdollistanut osingon kasvattamisen jo kahdeksan vuoden ajan. Tällaista kasvutarinaa on innostavaa lähteä kertomaan sijoittajille ja asiakkaille”, sanoo tänään sijoittajasuhteiden ja ulkoisen viestinnän johtajana aloittanut Pasi Hiedanpää.

Sijoittajaviestinnän ja ulkoisen viestinnän lisäksi Pasi osallistuu strategiatyöhön, yrityskauppojen valmisteluun sekä markkinoiden seurantaan. Tehtävässään Pasi raportoi toimitusjohtajalle Petteri Jokitalo.



Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuspartneri ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle.

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli- ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat tuotantoyksiköt.