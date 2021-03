March 03, 2021 10:00 ET

BOREO OYJ Pörssitiedote 3.3.2021 klo 17:00

Boreo Oyj:n uudet osakkeet rekisteröity kaupparekisteriin

Boreo Oyj tiedotti 19.2.2021 nostaneensa omistusosuutensa Noretron Komponentit Oy:ssä 100%:n ostamalla 10%:n vähemmistöosuuden yhtiön toimitusjohtajalta Jukka Rannikolta. Osana kauppahinnan rahoittamista, Boreo toteutti 3 500 osakkeen suunnatun osakeannin Jukka Rannikolle. Uudet liikkeellelaskettavat osakkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin tänään 3.3.2021. Uusien osakkeiden rekisteröinnin seurauksena yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaislukumäärä on 2 581 000.



Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet yhtiössä siitä alkaen, kun uudet osakkeet on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon, arviolta 4.3.2021. Kaupankäynnin uusilla osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla arviolta 4.3.2021.

Espoossa, 3. päivänä maaliskuuta 2021

Boreo Oyj

Kari Nerg

Toimitusjohtaja

Boreo lyhyesti:

Boreo on Helsingin pörsissä listattu yhtiö, joka muodostuu kolmesta liiketoimintayksiköstä; elektroniikkateollisuuden alalla toimivasta Yleiselektroniikasta, teollisuuden ja rakentamisen alalla toimivasta Machinerystä ja betoniteollisuuden ja rakentamisen asiakkaita palvelevasta liiketoimintayksiköstä. Konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2020 oli 103,6 milj. euroa ja se työllistää noin 350 henkilöä – Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Baltiassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

Vuonna 1969 perustettu Yleiselektroniikka on yksi Pohjois-Euroopan vanhimmista ammattielektroniikan myyjistä ja jakelijoista. Sen päätuotteita ovat elektroniikan komponentit sekä mittaus- ja testauslaitteet ja asiakkaita elektroniikan valmistajat, huollot sekä tutkimus & tuotekehitys. Suomen ulkopuolella Yleiselektroniikka tunnetaan YE International nimellä.

Machinery on vuonna 1911 perustettu suomalainen tekninen tukkukauppa, joka tarjoaa markkinan johtavien päämiesten työkaluja ja -koneita, sekä ratkaisuja teollisiin koneisiin, generaattoreihin ja rakennuskoneisiin. Lisäksi Machinery tarjoaa sopimuskumppaneidensa tuotteiden kunnossapitoa ja huoltoa sekä asennettuja ratkaisuja.

Vuoden 2021 alussa muodostettu betoniteollisuuden ja rakentamisen asiakkaita palveleva liiketoimintayksikkö koostuu Putzmeister- ja Sany-edustuksista Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.