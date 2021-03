March 04, 2021 05:00 ET

March 04, 2021 05:00 ET

BOREO OYJ Pörssitiedote 4.3.2021 klo 12:00

Boreo julkistaa uuden strategian ja taloudelliset tavoitteet vuosille 2021-2023

Boreo Oyj on tänään julkistanut uuden strategiansa ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa vuosille 2021-2023. Strategian tavoitteena on omistaja-arvon luonti pitkällä aikavälillä, merkittävä liikevaihdon ja kannattavuuden kasvu ja konsernin laajentaminen sekä uusille markkinoille että uusille teollisuudenaloille. Lisäksi, Boreon tavoitteena on olla hyvä koti sen yhtiöille ja henkilöstölle, mahdollistaa kasvun sen toimittajille ja tukea sen asiakkaita heidän kilpailukyvyn lisäämisessä.

Boreon liiketoimintamalli on omistaa, hankkia ja kehittää B2B-liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa ja sen uuden julkistetun strategian pääpainopistealueet ovat:

Yritysostot,

Operatiivinen tehokkuus, ja

Ihmiset & Kulttuuri

”Viimeinen vuosi on ollut yhtiöllemme vaiherikas ja uuden strategian julkistus kääntää uuden sivun konsernin historiassa. Meillä on erinomaiset lähtökohdat onnistua strategiamme toteuttamisessa ja olemme innoissamme jatkaessamme kehitystyötä yhdessä henkilöstömme, toimittajiemme, asiakkaidemme ja muiden sidosryhmien kanssa” toteaa Boreon toimitusjohtaja Kari Nerg.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Yhtiön uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2021–2023 ovat:

Vähintään 20 % keskimääräinen vuotuinen liikevaihdon kasvu strategiakaudella,

Vähintään 8 % operatiivinen liikevoitto strategiakauden lopussa,

Nettovelka/operatiivinen käyttökate 2-3x (poislukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, sisältäen hankitut liiketoiminnot kuin ne olisi omistettu 12 kuukautta raportointihetkestä), ja

vuosittain kasvava osakekohtainen osinko

Edellämainitut strategiset taloudelliset tavoitteet toimivat yhtiön taloudellisena ohjeistuksena. Boreon uuden ohjeistuskäytännön mukaisesti, yhtiö ei anna erillistä lyhyen aikavälin taloudellista ohjeistusta.

Yhtiö kartoittaa vaihtoehtoja strategian toteutuksen rahoittamiseksi

Osana strategian uudistusprosessia Boreo kartoittaa vaihtoehtoja pääomarakenteen kehittämiseksi ja strategian toteutuksen rahoittamiseksi. Yhtiö on nimittänyt OP Yrityspankki Oyj:n taloudelliseksi neuvonantajakseen.

Uudesta strategiasta kerrotaan virtuaalisessa tilaisuudessa, joka järjestetään 4.3.2021 klo 14.00 alkaen. Tilaisuutta voi seurata suorana osoitteessa https://boreo.videosync.fi/boreo-strategy-launch/register . Boreo on lisäksi julkaissut 4.3.2021 uudet kotisivut osoitteessa www.boreo.com .





Espoossa, 4. päivänä maaliskuuta 2021

Boreo Oyj

Kari Nerg

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kari Nerg

+358 44 341 8514

Talous- ja rahoitusjohtaja Aku Rumpunen

+358 40 556 3546

