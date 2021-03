March 04, 2021 06:00 ET

March 04, 2021 06:00 ET

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.3.2021 KLO 13:00

Huhtamäen vuoden 2020 vuosikertomus on julkaistu

Huhtamäen vuosikertomus vuodelta 2020 on julkaistu yhtiön verkkosivuilla, osoitteessa www.huhtamaki.fi/sijoittajat . Huhtamäen Vuosikertomus 2020 koostuu neljästä osa-alueesta, jotka käsittelevät vuoteen 2030 tähtäävää strategiaamme, mukaan lukien keskeiset strategiset osa-alueet kuten vastuullisuustyömme ja taloudelliset tietomme, sekä yhtiön hallinnointi (Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja Palkitsemisraportti). Raportti on saatavilla suomeksi ja englanniksi. Huhtamäki ei julkaise erillistä vastuullisuusraporttia vuonna 2020.

Huhtamaki julkaisee tilinpäätöksensä ensimmäistä kertaa European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä, jotka KPMG on varmentanut.

Vuosikertomus on tämän tiedotteen liitteenä PDF-tiedostona ja tilinpäätös XHTML-tiedostona.

Lisätietoja:

Calle Loikkanen, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 010 686 7125

Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja, Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja, joka mahdollistaa hyvinvointia ja sujuvaa arkea kuluttajille ympäri maailmaa. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa ja elintarvikkeita, varmistaen niiden hygieenisyyden ja turvallisuuden, sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä.

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa ja vuonna 2020 MSCI ESG Ratings antoi meille A-luokituksen asteikolla AAA ─ CCC. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme sitoutuneet asettamaan Science Based Targets -aloitteen hyväksymät tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet. EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle hopeatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme.

Meillä on sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö, ja toimimme 36 maassa ja 81 tuotantolaitoksessa ympäri maailmaa. Arvomme Välitä, Uskalla, Tee valmiiksi ohjaavat toimintaamme ja auttavat 18 200 työntekijäämme saamaan aikaan muutosta siellä missä sitä tarvitaan. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 3,3 miljardia euroa. Huhtamäki-konsernin pääkonttori on Espoossa, ja emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja siitä, kuinka kannamme vastuuta ruoan, ihmisten ja maapallon suojelemisesta löydät osoitteesta www.huhtamaki.com.

Liitteet