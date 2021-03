Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 5.3.2021 kello 17.30







Siili Solutions Oyj - Johdon liiketoimet - Strandman

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Strandman, Andreas

Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Siili Solutions Oyj

LEI: 7437003WYXJUSV27Q316

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 7437003WYXJUSV27Q316_20210305125904_2

Liiketoimen päivämäärä: 2021-03-05

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000043435

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 140 Yksikköhinta: 15,4 EUR

(2): Volyymi: 110 Yksikköhinta: 15,45 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(2): Volyymi: 250 Keskihinta: 15,422 EUR







Lisätietoja:

Hanna Seppänen, Johtaja, lakiasiat ja sijoittajasuhteet

Puhelin: 045 635 7416, sähköposti: hanna.seppanen(at)siili.com

